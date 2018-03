PROGNOZA METEO. Va continua să se încălzească. Cum va fi vremea de Florii

LUNI

Vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării, dar valorile termice raman sub normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitații, în general slabe cantiativ, predominant sub formă de ploaie, ziua în sudul și in sud-estul țării și pe arii mai restrânse în rest, iar noaptea, local, îndeosebi în vest, nord și centru. La munte, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. La începutul intervalului, izolat, vor mai fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, trecător, în Dobrogea, sudul Banatului și zona înaltă de munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2...3 grade, izolat, în regiunile extracapatice și 12...13 grade în nord-vestul și sud-estul extrem al teritoriului, iar cele minime se vor încadra, în general, între -2 și 4 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, în cursul zilei temporar va ploua, iar seara și noaptea vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

MARŢI

Vremea se va menține rece pentru această dată, deși temperatura aerului va fi în creștere și în regiunile extracarpatice. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în nordul și in centrul țării, local în vest și izolat în rest. În zona de munte precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare și vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5...6 grade, izolat, în jumătatea de nord a țării și 10...12 grade în regiunile sudice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

BUCUREŞTI

Vremea se va menține rece. Cerul va fi temporar noros și trecător, ziua, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, mai ridicată decât în ziua precedentă, se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

MIERCURI

Vremea va deveni normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări și va ploua, ziua mai ales în nordul, centrul și estul țării, iar noaptea în nord-vest. La munte, îndeosebi pe crestele înalte, precipitațiile vor mai fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade în estul Transilvaniei și 14...15 grade în Banat, Oltenia și Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între -3 și 5 grade. La începutul, dar mai ales la sfârșitul intervalului, cu precădere în sud-est, pe arii restrânse va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va deveni normală termic. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade. La începutul și sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

JOI

Vremea va fi normală din punct de vedere termic în jumătatea de nord a țării și chiar ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în cea de sud. Cerul va avea înnorări și va ploua în vestul, nordul și centrul țării și izolat în rest. Pe crestele înalte de munte vor mai fi și precipitații sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord-vest și la munte.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 grade în Maramureș și 19 grade în Lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 0 și 6 grade. La începutul și sfârșitul intervalului, mai ales în sud și est, pe arii restrânse va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă de 2...4 grade. La începutul și sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

DE VINERI PÂNĂ DUMINICĂ. Procesul de încălzire a vremii va continua. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în vestul, centrul și nordul teritoriului.