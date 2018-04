PROGNOZA METEO. Ne vom bucura de temperaturi maxime şi de 27 de grade

PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și pe arii restrânse vor fi ploi slabe de scurtă durată, iar în rest se va menține mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde mai ales la începutul nopții, viteza la rafală va mai atinge 55...60 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 13 grade, mai coborâte până în jur de -3 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor fi condiții de brumă. Spre dimineata in sud-est local se va forma ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 7...8 grade, mai scăzută în zona preorășenească, unde vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MARTI. Vremea va fi în general frumoasă și mai caldă pentru această dată în majoritatea zonelor țării. În vest, in nord-vest precum și în zona de munte aferentă, peste zi vor fi înnorări și pe arii restrânse ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice. În rest, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 grade in nordul litoralului și 25 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime între 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, îndeosebi în sud-est, pe arii restrânse, va fi ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade, mai scăzută în zona preorășenească. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea va fi tot mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza și seara când se vor fi averse și descărcări electrice pe arii relativ restrânse la munte și izolat în celelalte regiuni, cu precădere în cele sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și în zona montană aferentă. Temperaturile maxime vor fi de la 12..14 grade pe litoral pana la 26 de grade in Lunca Dunarii, iar minimele între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase în special din est și sud-est, pe spații mici va fi ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după-amiaza, însă sansele de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO JOI. Temperatura aerului va crește, în cea mai mare parte a țării, astfel încât vremea va deveni deosebit de caldă în regiunile intracarpatice. Maximele vor avea valori de la 13...15 grade pe litoral, până spre 27 de grade, izolat în vest, in nord-vest și in centru, iar minimele, în general, între 5 și 15 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice - ziua, pe arii restrânse în zonele montane, iar noaptea local în vest și sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare, mai ales în a doua parte a intervalului, în Banat, Crișana și parțial în Transilvania și Maramureș, precum și la munte, în special pe crestele Munților Banatului și ale Carpaților Meridionali. Dimineața și noaptea, cu precădere în sud și sud-est, pe spații mici va fi ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea va fi caldă și în general frumoasă, cu cerul variabil si vant cel mult moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar minima va fi de 9...10 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Dimineața și noaptea, vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO VINERI. Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, iar ca aspect, în general instabilă. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări, temporar accentuate, ploi cu caracter de aversă și descărcări electrice, în cea mai mare parte a țării, exceptând Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde astfel de fenomene vor fi posibile doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată, în timpul averselor. Temperaturile maxime, ușor mai scăzute decât cele din ziua precedentă, vor avea valori de la 13...14 grade pe litoral, până la 25 de grade, izolat în centrul țării, iar cele minime se vor încadra, în general, între 5 și 12 grade. Vor fi condiții de ceață.

VREMEA IN BUCUREŞTI. Vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 8...10 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO DE SAMBATA PANA LUNI. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în regiunile extracarpatice, iar în restul teritoriului se vor menține mai ridicate decât acestea. Vor fi averse și descărcări electrice mai ales la munte și în regiunile sud-vestice.

