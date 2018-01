Prognoza meteo. Vremea în weekend va fi caldă. Temperaturi de primăvară de "gerul Bobotezei"

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, sâmbătă, de Bobotează, vremea se va încălzi uşor, astfel că vor fi între 8 şi 14 grade Celsius, mai scăzute în zona montană. Cerul va fi variabil în cea mai are parte a ţării, însă în nord şi nord est vor fi ploi slabe cantitativ şi de scurtă durată. Noaptea, temperaturile vor scădea sub zero grade doar în centrul, în zona intracarpatică şi în nord-estul ţării, însă va predomina ceaţa în special în zonele joase de relief.



Duminică, temperaturile vor mai creşte puţin, ajungând la 15 grade în sudul ţării, însă cerul va fi mai mult noros, aducând precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, unde va fi şi ceaţă. Minimele se vor situa între -1 şi 6 grade.



În Capitală, începând de sâmbătă vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime de 14 grade. Vântul va sufla slab şi moderat, iar noaptea va aduce o temperatură de un grad. Duminică vor fi în jur de 15 grade, cu cer senin şi vânt slab, iar minima nu va coborî sub zero grade Celsius.