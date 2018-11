PROGNOZA METEO: Vremea se răceşte în următoarele zile. Când vine prima ninsoare la Bucureşti

LA NOAPTE În cea mai mare parte a țării, înnorările vor persista și va ploua slab, dar pe spații relativ extinse. În zona montană, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în estul Transilvaniei vor fi condiții de polei. În extremitatea de vest a teritoriului, vor fi și intervale de timp cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde temporar va fi viscol. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 7 grade. Izolat și trecător, va fi ceață.

BUCUREŞTI Înnorările vor persista și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.

PROGNOZA METEO JOI Vremea va fi în general închisă și în răcire ușoară. Înnorările vor fi persistente și va ploua slab, în majoritatea zonelor. Doar în extremitatea vestică și de sud-vest, iar în a doua parte a intervalului în cea de nord-vest, vor fi și intervale cu cer variabil, iar ploile vor fi posibile izolat. În zona montană, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă, local, mai consistent în Carpații Orientali și Meridionali. În cursul nopții, precipitații mixte se vor semnala trecător și în zonele joase de relief din estul țării. Izolat vor fi condiții de polei sau ghețuș. Vântul va prezenta intensificări la munte, unde va viscoli ninsoarea; se va intensifica temporar, începând din a doua parte a zilei și în regiunile sud-estice, iar în rest va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 grade in estul tarii și 14, poate cel mult 15 grade in estul, sud-vestul Olteniei, iar cele minime între -3 și 6 grade, valorile mai mici fiind posibil să se înregistreze în depresiuni.

BUCUREŞTI Vremea va fi închisă și în răcire ușoară. Cerul va fi noros, trecător va ploua slab, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în cursul nopții. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 3...4 grade.

PROGNOZA METEO VINERI În exteriorul arcului carpatic, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, în timp ce în rest valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări în general persistente în sud, în est și local în centru. Pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, sub formă de ninsoare la munte, mixte în regiunile estice și centrale, precum și în dealurile sudice și predominant ploi în rest. Trecător, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în est, sud-est și la munte, îndeosebi pe creste. Temperatura aerului va continua să scadă. Astfel, maximele se vor încadra în general între 1 grad in est , sud-est și 11 grade in Banat, iar minimele între -5 și 3 grade, mai mici în depresiuni.

BUCUREŞTI Vremea va fi rece, cerul va fi noros și temporar vor cădea precipitații slabe, sub formă de ploaie, dar trecător posibil și lapoviță sau fulguială. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperatura aerului va avea valori mai scăzute decât în intervalul precedent, respectiv o maximă de 4...5 grade și minima de -2...0 grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA Vremea va fi rece în toată țara, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 grad in Moldova și 8 grade in Dealurile de vest, iar cele minime între -8 și 1 grad. Cerul va fi mai mult noros și, mai ales ziua, pe arii restrânse vor fi precipitații slabe: ninsori în zona de munte și predominant fulguieli și lapoviță în regiunile estice și sudice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est și pe crestele montane.

BUCUREŞTI Vremea va fi deosebit de rece, cu o temperatură maximă de 2...3 grade și minima în jurul valorii de -1 grad. Cerul va fi noros, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat.

PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi, în continuare, mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cursul zilei, cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a țării unde, doar izolat pot apărea ploi slabe sau burniță. Seara și noaptea, nebulozitatea se va extinde treptat și va cuprinde întreg teritoriul, timp în care, vor cădea precipitații mixte - local în centru și pe arii restrânse în vest și în est, iar în zona de munte va ninge. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 8 grade, iar cele minime în general între -4 și 1 grad.

BUCUREŞTI Temperatura aerului va fi în creștere față de intervalul precedent, însă va continua să se situeze sub media multianuală specifică datei. Astfel, maxima va fi de 6...7 grade, iar minima de -3...-1 grad. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar în cursul nopții se va înnora treptat. Vântul va sufla slab și moderat.

DE LUNI PANA MIERCURI Regimul termic va fi mai coborât decât media multianuală în primele două zile, apoi temperatura aerului va crește până la valori apropiate de cele normale și chiar ușor mai ridicate decât acestea. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere.