PROGNOZĂ METEO. Vremea va fi închisă şi rece. De când începe să se mai încălzească

MARŢI

Vremea va fi închisă. Aria precipitațiilor se va extinde treptat în toate regiunile, începând cu cele sud-vestice. Vor fi mai ales ploi, exceptând zona de munte unde precipitațiile vor fi mixte, iar seara și noaptea Moldova, unde vor predomina ninsorile. Cantitățile de apă vor fi în general moderate, iar în Oltenia și Banat, izolat, se vor putea depăși 20...25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei și ghețuș. Temporar vântul va avea unele intensificări în jumătatea de sud a țării și în zonele montane, cu viteze mai mari în sudul Banatului, unde rafalele vor depăși 70...75 km/h. Regimul termic, mai scăzut decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice și apropiat de cel normal în rest, va fi caracterizat de temperaturi maxime cuprinse, în general, între -1 grad in Moldova si 9..10 grade in Maramures și minime între -5 și 5 grade, ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral. Pe suprafețe mici dimineața va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va fi închisă și rece. Temporar din a doua parte a zilei va ploua, posibil moderat cantitativ noaptea. Vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -1...0 grade.

ANM a actualizat avertizările meteo. Ploi, ninsori şi intensificări ale vântului până miercuri

MIERCURI

Vremea va fi în general închisă. Temporar vor cadea precipitații pe arii extinse în jumătatea de sud, în general moderate cantitativ și local în restul teritoriului. În nord-est vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi ziua, iar seara și noaptea, treptat în sud și în centru acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În zona montanăprecipitațiile vor fi mixte în prima parte a intervalului, apoi vor predomina ninsorile. Pe arii restrânse se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Muntenia, Dobrogea, la munte și izolat în restul teritoriului. Vremea va fi rece în regiunile extracarpatice și apropiată de normal în rest. Maxime se vor încadra în general între -3..-2 grade in Moldova și 8 grade in vest si in nord-vest, iar cele minime între -6 și 4 grade, mai scăzute spre -8 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei.

BUCUREŞTI

Vremea va fi închisă și rece. Ziua temporar va ploua, iar seara și noaptea vor fi precipitații, la început sub formă de lapoviță când vor fi condiții de polei, apoi doar ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Maximă va fi de 1... 2 grade, iar minimă -2...-1 grad.

JOI

Vremea va fi deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar noaptea și în cele centrale. În regiunile vestice și sudice cerul va fi noros și cu precădere ziua, pe arii restrânse, vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, în Oltenia, în Muntenia, în sud-vestul Transilvaniei și mai ales ploaie în Banat, Crișana și Dobrogea. În restul teritoriului înnorările vor fi temporare, iar în Moldova vor fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în prima parte a intervalului în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -3..-2 grade in Moldova și 9 grade in maramures, iar cele minime între -12 și 3 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. Pe arii restrânse, mai ales noaptea, va fi ceață.

BUCUREŞTI

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi mai mult noros, iar în primele ore trecător va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi in jur de 0 grade, iar cea minimă va fi de -5...-4 grade.

VINERI

Vremea se va menține deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -2 și 8 grade, iar cele minime între -13 și -1 grad, mai scăzute în estul Transilvaniei.

BUCUREŞTI

Vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

DE SÂMBĂTĂ PÂNĂ LUNI

În primele zile ale intervalului regimul termic va fi caracterizat de valori mai coborâte decât cele specifice perioadei în sudul și în estul țării și apropiate de normal în rest, iar spre sfârșitul acestuia cel mai probabil vremea va intra într-un proces de încălzire. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere spre sfârșitul intervalului în jumătatea sud-vestică a teritoriului și la munte.