PROGNOZA METEO: Vreme instabilă toată săptămâna, cu reprize de furtuni violente. Ploile vin şi la Bucureşti

PROGNOZA METEO LA NOAPTE Instabilitatea atmosferică se va manifesta îndeosebi în primele ore ale nopții, prin înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, local în Oltenia și în Banat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse, cu o probabilitate mai mare în zonele de munte și în sud-est. Cu totul izolat, vor fi condiții pentru cantități de apă însemnate și grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...19 grade pe litoral.

VREMEA LA BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, temporar cu unele înnorări, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 15...17 grade.

PROGNOZA METEO LUNI Vremea va fi caldă, dar și în general instabilă îndeosebi în sud-vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, în Oltenia, vestul Munteniei, local în Banat și în zonele de munte, iar seara și noaptea și în Moldova. În celelalte regiuni, manifestările asociate instabilității atmosferice, vor fi pe arii mai restrânse, în special, în timpul după-amiezii. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în estul și sud-estul țării, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, posibil și cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 grade in Bucovina și 28 de grade in sud-estul Transilvaniei, iar cele minime, în general, între 5 și 17 grade.

VREMEA LA BUCUREŞTI va fi caldă, dar și ușor instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi caldă, dar și în general instabilă. Vor fi înnorări temporar accentuate în zonele de munte și în regiunile estice și sud-estice, unde pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. În restul țării, cerul va fi variabil, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta local, cu precădere după-amiaza și seara. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată, îndeosebi în timpul ploilor, posibil și cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade pe litoral și 29 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime între 7 și 17 grade.

VREMEA LA BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales spre seară și în cursul nopții, când vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI Vremea se va menține în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și mai ales în a doua parte a zilei și la începutul nopții, în sudul, centrul și estul țării și pe arii mai restrânse în rest, se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată mai ales în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade pe litoral și 28 de grade in sudul Oltenieie is in Maramures iar cele minime între 7 și 17 grade.

VREMEA LA BUCUREŞTI va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza, când se vor semnala ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și unele intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade.

PROGNOZA METEO JOI Temporar înnorările vor fi accentuate și se vor semnala averse, însoțite de descărcări electrice, în zonele de munte, dar local și în restul țării, cu o probabilitate mai mare în vest și sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată mai ales în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, iar cele minime, în general, între 6 și 16 grade. BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, temporar cu unele înnorări mai ales în doua parte a zilei, dar probabilitate pentru averse și descărcări electrice va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.

PROGNOZA METEO DE VINERI PANA DUMINICA Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Vor fi averse și descărcări electrice, la începutul intervalului în cea mai mare parte a țării, apoi, cu o probabilitate mai ridicată în regiunile vestice și sud-vestice.