Proiect. Antreprenorii ar putea beneficia de vechime suplimentară în muncă

”Persoanele care au desfăşurat activitate economică de liber întreprinzător (persoană fizică autorizată, micro-întreprindere, întrerpindere individuală, asociaţie familială) sau activitate de antreprenoriat în mediul privat (inclusiv profesii liberale) minimum 3 ani, le este acordată vechime în muncă de cel puţin un an”, se arată în propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de deputatul ALDE Ştefan Băişanu.



Iniţiatorul a inclus în propunere un tabel din care reiese că la fiecare 3 ani de activitate este calculat un spor de vechime de câte 1 an.



”Ideea acestui proiect are la bază şi o argumentare logică: munca fizică este contabilizată prin diferite acte normative ca şi vechime în activitate, ca şi angajaţii aceştia sunt protejaţi în apropierea vârstei de pensionare, măcar sub aspectul criteriului vechimii în muncă, în schimb persoanele care au desfăşurat activitate economică de liber întreprinzător (persoană fizică autorizată, micro-întreprindere, întreprindere individuală, asociaţie familială) sau activitate de antreprenoriat în mediul privat (inclusiv profesii liberale) nu le este recunoscută nici o contribuţie fizică, financiară sau intelectuală”, se arată în expunerea de motive care însoţeşte propunerea legislativă.



Senatul este primă cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor.