Protest în faţa MAI, de Ziua Femeii: "Nu iubeşti dacă loveşti", "Nu-mi cumperi tăcerea cu o floare"

"La iniţiativa grupului Feminist România s-a organizat o campanie intitulată “Mulţumsc pentru flori”, în perioada 1-8 martie, care a pus în discuţie ideea că gesturile de complezenţă cumva ale bărbaţilor nu sunt de ajuns. Pornind cumva de la această campanie am întors cumva subiectul că nu este suficient de a da o floare unei femei pentru a-şi cere iertare pentru gesturi agresive sau violenţa faţă de femei. Campania a fost compusă din tot felul de vizualuri cu mesajele “Nu iubeşti dacă loveşti”, ”Nu-mi cumperi tăcerea cu o floare”", a explicat una dintre protestatare.



Protestul a început cu citirea unui manifest care includea cererile legate de ordinul de protecţie şi măsuri de combatere a violenţei domestice, precum şi solicitări privind modul în care trebuie să acţioneze instituţiile în ceea ce priveşte agresorii. Evenimentul a culminat cu aruncarea unor garoafe pe treptele sediului Ministerului Afacerilor Interne.



În timpul protestului o delegaţie de şase femei a fost chemată în sediul MAI pentru a discuta cu şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă.



"Nu am prea multe aşteptări din partea Poliţiei sau din partea MAI în general. Din punctul meu de vedere nici nu ar trebui să ne bazăm foarte mult pe ei. Pentru mine, manifestaţia asta arată că Poliţia nu e cu noi şi n-o să fie niciodată şi arată mai degrabă că forţa noastră poate să stea mai clar în solidaritate, într-un împreună, în comunitate, în a avea reţele de susţinere şi de intervenţie", a declarat una dintre participante.



După discuţii de aproximativ o oră, Alexandra Banu, activist şi expert în politici de gen din anul 2009, a declarat că şeful Poliţiei, Cătălin Ioniţă le-a comunicat că există o comisie interministerială între ministerele Justiţiei, Muncii şi cel de Interne, care lucrează la măsuri de combatere a violenţei domestice şi soluţii pentru victimele agresiunilor. Cu toate acestea, ea a precizat că discuţii sunt de şase ani şi că instituţiile tratează problema "cu heirupism", transmite Mediafax.



"Este aceeaşi poziţie publică pe care o întâlnim din partea instituţiilor, de regulă, când facem aceste acţiuni. Domnul Ioniţă ne-a spus că instuţia ne susţine şi că încă se întâmplă, într-adevăr lucruri grave. A spus că Poliţia va face tot ce este posibil ca să combată şi să prevină. Am aflat că şeful Poliţie are noul mandat doar de două luni. Practic de la persoana sa nu puteam să cere prea multe detalii şi informaţii. Avem în primul rând acest obiect pe care l-am menţionat noi cu o problemă veche de şase ani. Iată că nu s-a găsit o rezolvare. Ce ne-a spus domnia sa în ultimele două luni că este interesat, că este o atenţie deosebită a sa asupra acestei situaţii. (..) Aşteptăm rezultate", a afirmat Alexandra Banu.



Ea a adăugat că mai multe organizaţii neguvernamentale au trimis, pe 31 ianuarie, o scrisoare cu câteva întrebări adresate ministrului de Interne, Carmen Dan, însă solicitarea n-a primit un răspuns.



"Au fost mai multe ONG-uri care au făcut o coaliţie şi această coaliţie a adresat câteva întrebări chiar ministrului Carmen Dan. Întrebările acelea nu au primit răspuns, deşi au fost adresate din 31 ianuarie şi iată am primit înâuntru o reacţie de mirare şi suportul că în curând se vor interesa de ce nu am primit un răspuns despre combaterea şi prevenirea violenţei domestice şi raportul privind ordinul de protecţie pe anul 2017. Practic asta am cerut, un raport", a completat femeia,



În perioada 8 – 9 martie 2018, o delegaţie a Ministerului Afacerilor Interne, condusă de ministrul Carmen Dan participă la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne de la Bruxelles (Belgia).