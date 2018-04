Protest la Electroputere Craiova. 400 de angajaţi au întrerupt lucrul şi cer majorarea salariilor

Liderul de sindicat din cadrul societăţii Electroputere Craiova, Cătălina Tibeică, a declarat joi că angajaţii care protestează, pentru a doua zi consecutiv, sunt nemulţumiţi de faptul că sunt plătiţi cu salariul minim pe economie.

"Protestează acelaşi număr de persoane ca şi miercuri, în jur de 400. Sunt nemulţumiţi de faptul că nu s-a obţinut, la negocierea contractului colectiv de muncă, majorarea salarială cerută, 300 de lei net pentru fiecare angajat. Acum am fost la o conciliere la care a venit ITM-ul şi suntem împreună cu comisia de negociere, respectiv directoarea de Resurse Umane şi preşedintele companiei, ne-au zis să reîncepem discuţiile de negociere, dar semnalele sunt că, indiferent dacă noi renunţăm la ceva, nu vor să ofere nimic în plus faţă de ce am cerut. Ieri eram la ultima şedinţă de negociere, o ultimă încercare de a obţine ceva, iar oamenii care au aflat că se mai prelungeşte cu sosirea ITM-ului şi se mai tergiversează au declanşat conflict spontan şi de atunci nu putem să-i mai convingem să intre la treabă", a spus Cătălina Tibeică, potrivit Mediafax.

Unul dintre protestatari a declarat că sunt condiţii de muncă grele, iar salariul este "mizerabil".

"După 30 de ani de muncă, eu am 1.900 de lei, iar personalul TESA are poate de trei ori mai mult ca mine. Suntem hotărâţi să intrăm în grevă generală dacă nu se rezolvă nimic", a spus protestarul.

Salariaţii solicită şi ca valoarea bonurilor de masă să fie majorată.

Societatea Electroputere Craiova are 760 de angajaţi.