Protest la Guvern din cauza contribuţiilor: "Ia cu tine un cartonaş roşu şi hai să-i penalizăm"

Câteva zeci de părinţi cu copii s-au adunat în faţa Guvernului. Fiecare are în mână câte un cartonaş roşu, sloganul protestului fiind "Ia cu tine un cartonaş roşu şi hai să-i penalizăm". Cu toţii sunt nemulţumiţi de ordonanţa 3, despre care spun că le scade semnificativ veniturile, mai ales persoanelor care se află în concediu medical, dar şi mămicilor aflate în postnatal.

"Scad indemnizaţiile acordate în concediul medical (inclusiv prenatal) Noua ordonanţă OUG 3/2018, care presupune a rezolva problema celor cu contract part time şi a celor angajaţi in IT, scade semnificativ veniturile persoanelor aflate în concediu medical. Pacienţi, mame ce intră în prenatal, părinţi ai caror copii sunt bolnavi, etc", spun organizatorii protestului

Potrivit acestora, scăderea vine din modalitatea de calcul.

"După OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimină plafonul de 35%, iar CAS se calculează ca 25% din indemnizaţia de concediu efectiv primită de fiecare. La o indemnizaţie de 3.400 lei, în luna ianuarie, o mămică a primit 3.036 lei după ce a fost oprit CAS iar acum, in luna februarie, mămica a primit 2.550 lei. Mai exact, i-au fost luaţi 486 lei. Acestea sunt efectele modificării codului fiscal", susţin organizatorii protestului.

Protestul s-a intitulat " Ne furaţi viitorul" şi a strâns câteva zeci de participanţi care au arătat cartonaşe roşii către Guvern.

Pe de altă parte, ministrul Finaţelor Eugen Teodorovici susţine că mamele şi cei care sunt în concedii medicale îşi vor primi banii care li se cuvin, un proiect de act normativ urmând a fi prezentat săptămâna viitoare.

"Proiectul de act normativ de săptămâna viitoare prevede următorul lucru: cei care sunt în concediu medical sau cei care vor intra în astfel de concedii din motive obiective, dacă vor fi diferenţe atunci se va plafona obligaţia de plată la nivelul anului trecut. De la 1 ianuarie până la apariţia actului normativ de săptămâna viitoare, pentru ca oamenii să-şi primească ceea ce poate au avut ca minus în acea perioadă, se vor rectifica astfel încât să-şi primească acei bani înapoi", a spus Eugen Teodorovici, la Digi24.

El a precizat că nimeni nu pierde faţă de ce a avut anul trecut.

