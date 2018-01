Protestatari de la Iniţiativa România în faţa Palatului Cotroceni cu mesajul: "De ce?" VIDEO

Protestul - la care iau parte câteva persoane - a început la ora 21.00, în faţa Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anunţat pe Facebook de către Iniţiativa România. Manifestanţii au coli A4 cu mesajele "De ce?" şi "Comisia de la Veneţia".

Ei au fost legitimaţi de către jandarmi, care încearcă să îi convingă să plece, scrie news.ro.

"De 1 an de zile protestăm pentru a proteja justiţia de subordonare politică, am contribuit la crearea de reţele civice, am iniţiat un dialog instituţional onest cu autorităţi publice, inclusiv Preşedinţia, am dezvoltat proiecte anticorupţie, am monitorizat instituţii pentru a consolida integritatea şi transparenţa acestora, ne-am dăruit speranţele, implicarea, nopţile şi banii pentru o Românie mai bună. Tot ceea ce am cerut înapoi a fost bună credinţă, solidaritate şi determinare în a lucra împreună pentru a menţine ţara pe direcţia democraţiei şi statului de drept", spune organizaţia.

Aceasta mai arată că modul în care preşedintele a răspuns astăzi cetăţenilor României este cel puţin o dezamăgire, că poate fi înţeleasă aritmetica majorităţilor din Parlament, dar cu niciun chip nu poate fi înţeles de ce preşedintele nu a făcut un minim efort de condiţionare a desemnării candidatului PSD la funcţia de prim-ministru de respectarea statului de drept şi a independenţei Justiţiei, de ce a decis desemnarea Vioricîi Dăncilă la funcţia de prim-ministru, deşi "tot târgul ştie că asta echivalează cu numirea preşedintelui Camerei, condamnat penal şi inculpat, la şefia Guvernului" şi de ce preşedintele "ignoră de mai bine de 6 luni apelurile repetate de a sesiza Comisia de la Veneţia ale societăţii civile, Comisiei Europene, Consiliului Europei şi ambasadelor statelor UE".

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri seară că mai dă o şansă PSD şi o nominalizează pe Viorica Dăncilă pentru postul de premier, decizie care a stârnit critici din partea opoziţiei. USR arăta că este regretabil că preşedintele Klaus Iohannis a ratat şansa de a limita dezastrul produs de PSD, că a ratat şansa de a-şi folosi atribuţiile constituţionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind că ”o altă şansă pentru PSD înseamnă că România rămâne din păcate şi în perioada următoare pradă capriciilor medievale ale unui Liviu Dragnea care ne împinge cu fiecare zi mai departe de Europa”.

De asemenea, comunitatea Corupţia Ucide a reacţionat faţă de decizia preşedintelui, spunând că şeful statului a făcut "un gest inacceptabil de complicitate cu PSD". "Lupta noastră rămâne aceeaşi. Miza noastră rămâne aceeaşi. Ne vedem sâmbătă, la Piaţa Universităţii!", este mesajul transmis de Corupţia Ucide.