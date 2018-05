Hanibal Dumitraşcu a fost înmormântat în cimitirul Sf. Vineri.

Psihologul Hanibal Dumitraşcu a murit duminică la numai 54 de ani la Spitalul Universitar Bucureşti. In urma lui au ramas doua fete. Maria, cea mare, ii urmeaza in cariera. A facut Psihologia si are un master in Psihotraumatologie si Asistare psihologica. Ioana, celalta fiica, urmeaza sa fie medic veterinar.