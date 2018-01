Putin acuză SUA de încălcarea suveranităţii Siriei

"Statele Unite încearcă să formeze structuri alternative de autoritate în zone vaste de pe teritoriul Siriei", a declarat Serghei Lavrov în cursul unei conferinţe de presă organizate la Naţiunile Unite.



"Acest lucru se întâmplă şi intră în contradicţie cu angajamentele asumate (de Statele Unite -n.red.) privind integritatea teritorială şi suveranitatea Siriei", a subliniat şeful diplomaţiei ruse.



În urmă cu câteva zile, preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a sesizat Alianţa Nord-Atlantică în legătură cu iniţiativa Statelor Unite de a înfiinţa un contingent kurd în Siria, pe care liderul turc îl consideră "armată teroristă". Liderul de la Ankara a cerut Alianţei Nord-Atlantice să ia poziţie împotriva Statelor Unite din cauza planului de creare a unei forţe de 30.000 de militanţi kurzi. "Hei, NATO! Sunteţi obligaţi să luaţi atitudine împotriva celor care încalcă frontierele statelor membre", a declarat el, potrivit Mediafax.

Administraţia Donald Trump a anunţat duminică un plan de creare a unei "forţe pentru protecţia frontierelor", în scopul apărării teritoriilor din nordul Siriei aflate sub controlul grupurilor insurgente kurde susţinute de Statele Unite. Administraţia Bashar al-Assad a ameninţat că va distruge noua forţă şi va alunga trupele americane de pe teritoriul Siriei.



Oficiali ruşi consideră că iniţiativa este parte a unui plan care are ca scop destrămarea Siriei şi plasarea unor teritorii sub control american.