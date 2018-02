Putin nu are smartphone. Nu se dă în vânt nici după Internet şi nu are cont pe reţelele de socializare

"Spuneţi că toată lumea are un smartphone", a declarat Putin joi, în urma unui discurs al directorului Institutului Naţional de Cercetări Kurceatov, Mihail Kovalciuk, la o reuniune cu cercetători şi academicieni ruşi, la Novosibirsk, în Siberia Occidentală.



Kovalciuk tocmai spusese în discursul său că, la ora acutală, "orcine are un smartphone în buzunar".



"Eu nu am smartphone", a spus Putin, după ce Kovalciuk tocmai spusese în discursul său că, la ora acutală, "orcine are un smartphone în buzunar". În 2005, el a spunea că nu are telefon mobil.



La conducerea Rusiei de 17 ani şi candidat la propia succesiune, în alegerile prezidenţiale de la 18 martie, Putin a dat asigurări anul trecut, într-o întâlnire cu tineri ruşi, că se simte ”o persoană obişnuită”, al cărei program de muncă ”se termină atât de târziu”, încât nu se gândeşte decât ”să se ducă la culcare cât mai repede posibil” şi ”nu să se uite pe Instagram”, potrivit new.ro.

"Dacă angajaţii administraţiei mele folosesc Internetul în mod foarte activ (...), personal, eu aproape că nu-l folosesc", a mărturisit el.



Spre deosebire de Putin, premierul rus Dmitri Medvedev, în vârstă de 52 de ani, este adesea văzut în public cu iPhone-ul său şi publică cu regularitate fotografiile pe care le face pe paginile sale oficiale pe Instagram şi Facebook.