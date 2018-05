Radu Crăciun, APAPR: Nu am văzut niciun document despre Pilonul II, o astfel de negociere nu există

"În ultima vreme am văzut apărând pe surse informaţii vizavi de discuţiile constante pe care le avem cu diverşi oficiali vizavi de Pilonul II, de existenţa unui document pe care îl negociem şi aşa mai departe. Aici vreau ca lucrurile să fie foarte clare: nu am văzut niciun document şi nu există un dialog susţinut în privinţa unui document sau vreunui proiect legat de Pilonul II. Deci orice informaţie ar apărea pe surse din acest punct de vedere sunt informaţii false. O astfel de negociere nu există şi nici nu suntem la curent cu existenţa unui document. Aşteptăm să-l vedem şi în momentul în care îl vom vedea ne vom exprima un punct de vedere în ceea ce-l priveşte. Nu se pune problema să nu avem curaj. Pentru că aparent există şi această suspiciune şi nu văd de ce nu am avea curaj. Celor care se gândesc că nu am avea curaj simţindu-ne cumva ameninţaţi de ASF vreau să le amintesc faptul că eu sunt de 10 ani în această industrie, eu nu ştiu ca cineva să fi fost pedepsit de ASF pentru opinii personale şi cu atât mai puţin pentru opinii personale în favoarea sistemului", a spus Radu Crăciun.



Acesta precizat că APAPR militează pentru păstrarea nealterată a sistemului şi că o echipă câştigătoare nu trebuie schimbată.



Potrivit unei prezentări a preşedintelui APAPR, L411/2004 prevedea un calendar de creştere a contribuţiei virate către Pilonul II de la 2% (din venitul brut) în 2008 la 6% în 2016 (0,5 pp /an). După mai multe întârzieri, contribuţia a ajuns la 5,1% în 2016 şi 2017 şi a scăzut la 3,75% în 2018. Din cauza nerespectării legii, românii au acum, după 10 ani de Pilon II, sume cu 12,9% mai mici în contul personal decât ar fi avut dacă legea ar fi fost respectată. Impactul la nivelul Pilonului II este de 1,1 miliarde de euro contribuţii nevirate.



În prezent, valoarea contului mediu este de 5.999 lei, valoarea contului mediu 'activ' (alimentat lună de lună) este de 11.475 lei. Circa 1,2 milioane de romani au conturi individuale în valoare de peste 10.000 lei.



De asemenea, Radu Crăciun a arătat că fondurile de pensii sunt principalul investitor instituţional din România. Potrivit acestuia, 92% din activele de circa 9 miliarde de euro ale Pilonului II sunt investite în economia românească. Pilonul II deţine în prezent circa 7% din datoria publică a României.



Totodată, la Bursa de Valori de la Bucureşti, fondurile de Pilon II deţin circa 1,9 miliarde de euro (20% din acţiunile liber tranzacţionate), asigurând circa 15% din lichiditate. Fondurile de pensii reduc volatilitatea şi stabilizează pieţele financiare. Pilonul II a avut un rol decisiv în succesul ofertelor publice lansate pe BVB, fondurile de pensii cumpărând participaţii de până la 20%-25% în cadrul ofertelor.



Radu Crăciun susţine că povestea de succes a Pilonului II reclamă prezervarea lui în mecanismul actual de funcţionare şi că este necesară întoarcerea la graficul iniţial de contribuţie având în vedere impactul negativ pe care modificările legislative intempestive le au deja asupra sumelor strânse de români în conturile de pensii. Pentru completarea ultimei verigi lipsă a sistemului, este necesară dezbaterea în Parlament şi votarea legii plăţii pensiilor. În scopul creşterii contribuţiei Pilonului II la dezvoltarea economică ar fi utilă diversificarea universului investiţional astfel încât să fie permisă investirea în imobiliare, infrastructură, private equity şi alte clase de active.



La jumătatea lunii aprilie a acestui an, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, anunţa că mecanismul pentru transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I ar putea fi pus pe masa Guvernului până la finalul primului semestru din acest an.



"Se discută, sper ca în primul semestru să aveam pe masa Guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o altă abordare. (...) Se creează un mecanism transparent, opţional, pentru ca aceia care doresc să meargă din Pilonul II către Pilonul I să poată să o facă având toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face în zona privată. Fiecare să ştie pe ce să se poată baza, să poată fi sigur că un randament mai bun îl poate găsi în această zonă a Pilonului II şi nu în alte zone", a spus Teodorovici.