Rădulescu despre Toader: Nu a făcut ce am fi vrut noi să facem - modificări la legile Justiţiei şi la Codurile penale

Întrebat dacă există posiblitatea înlocuirii lui Toader la remanierea guvernamentală, Rădulescu a spus: "Totdeauna există această posibilă manieră, am spus-o foarte clar - nu numai faţă de ministrul Justiţiei, faţă de mulţi alţi miniştri, care aleg să facă altceva decât se hotărăşte în coaliţie şi în partid. Dacă un ministru nu înţelege că acolo nu este pe persoană fizică şi a fost învestit cu un program, cu nişte măsuri pe care trebuie să le facă şi pe care trebuie să le şi comunice - iată, poate nu vrea să facă amnistie şi graţiere -, nu ştiu ce are dânsul în cap dacă vorbim de ministrul Justiţiei, sigur că, dacă nu va face ceea ce va vrea coaliţia, ministru ăla nu are cum să stea. Am auzit chestia asta că unii vor să stea cu forţa, cu forcepsul în Guvern. (...) Asta e convingerea mea că, astăzi, fiind o moţiune a Opoziţiei, noi trebuie să facem jocul politic pe care l-am învăţat de atâţia zeci de ani de zile şi anume să votăm împotriva acestei moţiuni".

El a spus că ministrul Justiţiei trebuia să facă "ceea ce avea în fişa de post" - să modifice legile Justiţiei şi codurile penale.

"M-aş duce să-l întreb pe ministrul Justiţiei dacă vrea să dea amnistia şi graţierea. Asta cred că o să fac eu, personal. Ieri i-am spus că l-am susţinut, că s-a aflat printre cei pe are i-am susţinut foarte mult la început, când alţii erau mai receptivi aşa vizavi de figura dânsului, dar i-am reproşat acest lucru - de ce nu ne-a ajutat să facă împreună cu noi modificări la Codul penal şi la Codul de procedură şi legile Justiţiei şi mi-a spus că na, nu era momentul atunci. (...) În afară de faptul că a făcut două chestiuni pe care le aşteaptă marea majoritate a românilor - să ceară revocarea a doamnei Kovesi după toate abuzurile pe care le-a făcut şi a acestui procuror general, despre care o să aflaţi foarte multe lucruri, dânsul n-a făcut ceea ce am fi vrut noi să facem, adică să ne ajute cu experienţa dânsului în materie - şi ca profesor universitar, şi ca fost judecător al CCR, şi ca judecător la Curtea de la Veneţia -, să ne ajute în a face modificări la legile Justiţiei şi la Codul penal şi Codul de procedură penală ca să nu spună ulterior că dânsul nu le-a făcut şi din cauza asta poate că au fost declarate ca fiind neconstituţionale. Ne-am fi bucurat ca dânsul să lucreze mai mult în echipă cu noi. (...) Dacă un ministru vrea să-şi facă programului dânsului de viaţă şi de carieră, probabil nu poate să facă ceea ce vrem noi. Amnistia şi graţierea este un lucru, care trebuie făcut, indiferent de ce program sau neprogram ar fi de guvernare. Amnistia şi graţierea rezultă în urma abuzurilor şi nenorocirilor abominabile care s-au întâmplat în ultimii opt ani", a declarat Rădulescu, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, la votul la moţiunea împotriva lui Toader, parlamentarii Puterii "nu trebuie să facă jocurile cuiva, să demonstreze că există sau nu majoritate, pentru că aceasta este una clară", argumentând că Opoziţia "nu merită".

"N-au făcut nimic din ce trebuiau să facă. Dacă noi eram ăia proşti şi nu ştiam să facem legi sau nu ştiam să facem coduri sau să modificăm codurile penale, trebuiau să facă ei. Dacă ei voiau să arate românilor că sunt buni - ăştia din Opoziţie - trebuiau să facă legea lustraţiei prin care aceşti procurori şi judecători care au greşit faţă de români să nu mai facă parte din sistemul ăsta, să răspundă material şi penal aşa acum răspund toţi", a explicat deputatul PSD.