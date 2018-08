Raed Arafat, explicaţii pe Facebook pentru comunicatul DSU legat de gazele lacrimogene

Arafat menţionează că în urma violenţelor 450 de persoane au primit îngrijiri de la echipajele SMURD, 290 cu simptome acute de expunere la gazele lacrimogene, 70 ajungând la spital, iar 9 rămânând internate pentru diferite probleme.

"Am dat acest comunicat mai ales după ce am fost sesizat de colegii de la UPU Floreasca asupra faptului că mai multe persoane se prezintă fără simptome solicitând a fi consultate şi să aibă analizele de sânge efectuate. Este clar că în cazul în care ai simptome sau probleme care te îngrijorează că pacient este recomandat să ajungi la spital sau la un medic. Însă controalele de rutină nu sunt necesare, iar în cazul persoanelor care nu prezintă simptome sau sechele, analizele de sânge nu au ce demonstra, mai ales la o diferenţă de 5 zile având în vedere că acest comunicat s-a emis ieri 15 August când numărul persoanelor care veneau pentru consult a început să crească, nefiind necesară însă internarea a niciuneia dintre ele", explică Arafat.

El precizează că 450 de persoane au primit îngrijiri de la echipele SMURD în noaptea de 10 spre 11 august, când au avut loc evenimentele violente din Piaţa Victoriei, dintre acestea, aproximativ 290 având simptome acute de expunere la substanţele lacrimogene, iar 70 fiind transferate la spitale. Nouă dintre ele au rămas internate pentru diferite probleme.

Raer Arafat subliniază că numărul celor care s-au prezentat la medic după ce s-au aflat în Piaţa Victoriei a crescut după ce un medic psihiatru a publicat pe Facebook un articol în care a prezentat toate aspectele legate de expunerea la substanţele lacrimogene şi riscurile pe termen mediu şi lung.

"Din păcate, intenţia de a linişti populaţia care nu prezintă simptome sau semne, luând în considerare că peste 100.000 de persoane au fost la Piaţa Victoriei în noaptea de 10 August, a fost interpretată de către un grup de persoane că o diversiune şi o dezinformare din partea noastră. Interpretarea şi mai absurdă este că ţinem partea Jandarmeriei importriva populaţiei sau că am executat ordine politice şi că acest comunicat este unul politic", remarcă el.

Raed Arafat susţine că înainte de publicarea comunicatului DSU de miercuri seară, reprezentanţii De partamentului s-au consultat cu fabricanţii pentru a se asigura de natura substanţei care a fost utilizată şi a nu se baza numai pe informaţiile interne.

"Totodată, pe lângă documentarea şi datele obţinute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA, am vorbit personal cu unul dintre specialiştii renumiţi în toxicologie de la centrul de toxicologie din New York. Am întrebat de studiile recente şi de părerea lor despre efectele de lungă durată a expunerii la substanţele respective şi anume la substanţă CS precum şi despre necesitatea unor controale dacă persoanele sunt asimptomatice iar răspunsurile colegului au fost concordante cu ce este scris în comnuicatul DSU", spune Arafat, care reiterează că textul comunicatului rămâne valid din punct de vedere medical, pentru că medicul nu are cum să decidă ştiinţific că pacientul a fost expus la substantele respective consultându-l la 5 sau 6 zile după expunere, medicul bazându-se doar pe declaraţia pacientului.

"Ca persoană, dar şi ca instituţie, avem obligaţia de a păstra echidistanţă şi neutralitatea pentru a putea duce la îndeplinire misiunea noastră corect. Noi nu putem fi de partea unuia sau de parte altuia când executăm misunile în domeniul situaţiilor de urgenţă, singurul scop fiind interesul ceteanului pe care îl servim. Nu poate nimeni să ne impună adoptarea unei poziţii dacă această poziţie nu este în favoarea cetăţeanului simplu iar când comunicăm, facem acest lucru cu scopul de a informa corect populaţia indiferent cum este interpretată comunicarea noastră de către unii sau alţii. Am considerat necesară această clarificare după ce am văzut comentariile la comunicatul emis ieri", spune Raed Arafat în finalul postării.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis miercuri seata un comunicat în care susţine că a luat legătura cu producătorii substanţelor din compoziţia gazelor lacrimogene folosite de jandarmi în 10 august în Piaţa Victoriei, care au confirmat că acestea sunt fabricate conform standardelor europene şi internaţionale şi că efectele pe care le au sunt iritarea ochilor, a căilor respiratorii şi a pielii, de durată scurtă, cu excepţia situaţiei în care expunerea este una de lungă durată şi, mai ales, dacă aceasta are loc într-un spaţiu închis şi nu în aer liber. DSU spune că "nu este necesară deplasarea populaţiei către unităţile de primiri urgenţă pentru efectuarea unor controale de rutină pentru simplul fapt că au fost în piaţă şi au fost expuse substanţelor lacrimogene, decât în situaţia excepţională în care există acuze / simptome îngrijorătoare, care necesită consultarea unui medic".

DSU spune că în urma apariţiei unor afirmaţii despre efectele pe termen mediu şi lung ale gazelor lacrimogene mai multe persoane, îngrijorate pentru sănătatea lor, s-au prezentat la unităţile de primiri urgente pentru a fi consultate de medici, după ce au fost prezente în 10 august în Piaţa Viaţa Victoriei, la momentul utilizării substanţelor lacrimogene.

"Persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care să necesite îngrijiri medicale", afirmă DSU.

Instituţia menţionează că miercuri conducerea DSU a luat legătura cu producătorii substanţelor utilizate, care "au confirmat faptul că substanţele indicate sunt fabricate conform standardelor europene şi internaţionale".

"De asemenea, fabricanţii au subliniat că astfel de substanţe, precum O – Chlorobenzylidenenmalonnitrile, cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite şi de alte forţe de ordine din Europa şi din lume. În ceea ce priveşte efectele pe care le are această substanţă asupra corpului uman, ele includ iritarea ochilor, a căilor respiratorii şi a pielii, efectele fiind de durată scurtă, cu excepţia situaţiei în care expunerea este una de lungă durată şi, mai ales, dacă aceasta are loc într-un spaţiu închis şi nu în aer liber", arată DSU.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă menţionează că, potrivit recomandărilor Centrului pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, tratamentul expunerii la gazele lacrimogene este unul simptomatic, neexistând medicamente specifice sau antidoturi. Astfel, tratamentul se asigură prin spălarea abundentă a ochilor şi a feţei la momentul expunerii şi prin tratamente specifice iritării tegumentelor şi a căilor respiratorii, dacă aceasta persistă.

"În concluzie, nu este necesară deplasarea populaţiei către unităţile de primiri urgenţă pentru efectuarea unor controale de rutină pentru simplul fapt că au fost în piaţă şi au fost expuse substantelor lacrimogene, decât în situaţia exceptională în care există acuze / simptome îngrijorătoare, care necesită consultarea unui medic", adaugă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Cincizeci de persoane au ajuns la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală în ultimele trei zile, cele mai multe prezentându-se miercuri, pentru a li se face investigaţii după ce au inhalat gaz lacrimogen folosit de Jandarmerie la protestul din 10 august, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, Bogdan Opriţa.

Potrivit acestuia, doar în cursul zilei de miercuri s-au prezentat la spital 30 de oameni, iar luni şi marţi au ajuns alţi 20.

Şi Jandarmeria Română a susţinut că gazele iritant lacrimogene folosite de jandarmi sunt achiziţionate de către instituţie exclusiv de la producători autorizaţi şi certificaţi conform legii, aceste substanţe fiind folosite de majoritatea forţelor de poliţie şi jandarmerie europene.

”Corupţia Ucide” a anunţat marţi că Unitatea Specială pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară) a prelevat probe de pe asfaltul din Piaţa Victoriei, grupul publicând şi fotografii cu cei de la Unitatea Specială pentru Decontaminare.

”După cum am spus în comunicatele anterioare, există suspiciunea că s-au folosit şi altfel de gaze în afară de cele CS, permise de Legislaţia Europeană, Convenţia de la Geneva şi ONU. Îmbrăcaţi în celebrele costume de protecţie HAZMAT, specialiştii Protecţiei Civile au făcut măsurători în diferite puncte din zona afectată şi au prelevate probe”, mai afirma grupul.

Grupul ”Corupţia Ucide” i-a îndemnat pe cei care au fost la protestul din 10 august ca, dacă au reacţii adverse, să meargă la spital.