Raed Arafat: Vor fi cumpărate ambulanţe noi pentru transportul nou născuţilor cu probleme critice

"Am progresat mult în ideea transportului copiilor nou născuţi prematur. Dacă analizăm numai acum 10 ani, nu aveam maşini specializate. Erau vreo două în ţară, prin 2004 - 2005, şi am început... Elicopterele nu erau echipate cu incubatoare potrivite pentru copii. Acum cel puţin avem maşini pe regiuni. Avem maşini în mai multe judeţe, care asigură transportul neonatal al copiilor aflaţi în stare critică. (...) În proiectul de achiziţii de ambulanţe care va avea ca sursă de finanţare chiar fonduri europene sunt prevăzute zece maşini de nou născuţi ce vor înlocui maşinile care sunt învechite plus întărirea capacităţii de transport şi pe calea aeriană. Sunt ambulanţe dedicate nou născuţilor, sunt cu incubator, cu o masă specială încălzită de lucru în cazul în care nou născutul are o problemă să poată să se oprească să lucreze să îl stabilizeze. (...) În cursul acestui an, va porni licitaţia în cel mai scurt timp, după care livrarea lor va fi anul acesta sau anul viitor. O flotă nouă de maşini pentru nou născuţi. Sunt prevăzute în jur de zece maşini cel puţin", a precizat Arafat, într-o dezbatere.



El a subliniat că este vorba despre maşini care transportă nou născuţi în stare critică.



"Aceste maşini sunt pentru copii aflaţi în stare critică. (...) Vorbim aici despre copii care au nevoie de ventilaţie, de îngrijire foarte complexă şi atunci sunt aceste unităţi mobile de terapie intensivă neonatală. (...) De când am început să facem aceste transporturi am salvat foarte multe vieţi, pentru că înainte aceşti copii erau efectiv netransportabili. Nu puteai să îi duci de la un spital către altul pentru că ştiai că o să îţi moară în drum. Acum s-a dat o şansă în plus", a afirmat Arafat.



Potrivit acestuia, zilnic şi elicopterele SMURD au intervenţii de transport neonatal. "Nu există zi să nu avem unul - două sau chiar trei din elicopterele noastre fără să aibă o intervenţie de transport neonatal, iar ambulanţele pentru nou născuţi transportă de regulă dacă distanţa este mai mică sau dacă elicopterele nu pot să facă transportul pe cale aeriană din cauze meteo", a arătat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.