RAPID VIENA - FCSB LIVE VIDEO: Nicolae Dică, decizie anunţată înainte de meciul din Europa League Cum vor reacţiona fanii?

RAPID VIENA - FCSB LIVE VIDEO: "O partidă foarte importantă pentru noi, întâlnim un adversar foarte bun. Jucăm pentru calificarea în grupele Europa League, trebuie să fim pregătiţi, motivaţi, pentru ca mâine seară să scoatem un rezultat pozitiv. Dacă va fi un avantaj că jucăm în deplasare primul meci vom vedea după cele două jocuri. Înainte de toate, ne dorim un rezultat pozitiv, adică să câştigăm jocul sau un egal cu goluri marcate. Cei de la Rapid Viena, din punctul meu de vedere, sunt o echipă foarte bună, o echipă de viteză, care de la mijloc în sus au jucători care pot face diferenţa. Defensiv, au şi ei probleme şi sper să reuşim să marcăm din ocaziile pe care le vom avea. Ivan ştie echipa, ştie fotbalul românesc. De când a venit la Rapid Viena a jucat foarte bine. Este un jucător de calitate, de viteză, care, dacă va juca, trebuie să fim foarte atenţi la el. O să vedem dacă va fi un avantaj sau nu ce le-a spus el despre Steaua. Eu consider că ambele echipe avem şanse egale de calificare", a declarat Nicolae Dică.

Dică a subliniat că este o diferenţă mare între Rapid Viena şi Hajduk Split, în ceea ce priveşte jocul: "Cei de la Hajduk erau o echipă de talie, o echipă care joacă cu minge lungă. În schimb, cei de la Rapid Viena au jucători de calitate, le place să ţină mingea şi va fi alt meci mâine seară”.

RAPID VIENA - FCSB LIVE VIDEO: Dică anunţă echipă ofensivă

Antrenorul bucureștenilor a fost vizibil deranjat de întrebare și a ridicat tonul în sala de conferințe.

"Ce înseamnă o echipă mai ofensivă? În Europa, am jucat 4 meciuri, am marcat 8 goluri şi am primit unul singur. În campionat, am marcat 12 goluri şi am primit 5. Nu suntem o echipă ofensivă că am marcat 8 goluri în 4 meciuri?

Dacă marcam 4 goluri în 4 meciuri, ok, înțelegeam. Dar din moment ce am înscris 8 goluri, nu are sens întrebarea", a declarat Nicolae Dică la conferința de presă dinaintea duelului cu Rapid Viena.

Rapid Viena şi FCSB se vor întâlni în play-off-ul Ligii Europa la 23 august (turul) şi 30 august (returul). Primul meci va avea loc joi, de la ora 21.30, la Viena.