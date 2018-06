Raport: Bugetele de publicitate din România au înregistrat o creştere de 13%, anul trecut, până la valoarea de 412 milioane de euro

Aceasta este cea mai mare creştere de după criză, care aduce piaţa de media locală mai aproape de nivelul din 2008, ce poate fi atins în următorii ani.



Pentru anul 2018, Initiative estimează o nouă creştere, de 10%, faţă de 2017, până la valoarea de 455 de milioane de euro.



„Consumul de media per capita în România continuă să fie mult sub media globală sau cea europeană, astfel că există premise pentru o creştere sustenabilă a volumelor de publicitate pentru România în anii următori pe fondul unei evoluţii pozitive a parametrilor economici care influenţează consumul populaţiei. Este încurajator faptul că atât multinaţionalele, cât şi companiile locale au început să investească mai mult în branduri noi şi în inovaţiile de produse. Creşterea este alimentată şi de intrarea unor clienţi noi şi chiar a unor categorii noi de investitori pe piaţa locală de media”, a transmis Alexandra Olteanu, managing director al Initiative, conform News.ro.



La fel ca în anii precedenţi, evoluţia pieţei a fost susţinută de o creştere accelerată a investiţiilor în TV, canal care continuă să domine bugetele de publicitate, cu o cotă de 66%. Astfel, în 2017, televiziunea a înregistrat cea mai mare creştere de după 2009, de 14% comparativ cu 2016, până la valoarea de 273 de milioane de euro.



Şi celelalte canale – online, radio, OOH (Out-of-home) – şi-au confirmat trendul ascendent, singura excepţie fiind printul, care continuă moderat să scadă.



Astfel, piaţa online a crescut anul trecut cu 14%, până la 73 de milioane de euro, având o cotă de piaţă de 18%.



Google şi Facebook continuă să domine piaţa de digital, cu o cotă de 66% în contextul în care rata de penetrare a internetului în România a crescut cu 3% în 2017.



În ceea ce priveşte activităţile din online, căutarea de informaţii şi jocurile online s-au menţinut la un nivel stabil, utilizarea email-ului a scăzut, în timp ce accesarea reţelelor sociale şi consumul de conţinut video au crescut. De asemenea, transparenţa şi siguranţa brandurilor au fost teme importante în online anul trecut, pregătind terenul pentru intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR) în 2018.



Cu o cotă de piaţă de 7%, OOH-ul a ajuns la 29 de milioane de euro, cu o creştere de 5%, prima din ultimii ani. Aceasta a fost susţinută de investiţii semnificative şi constante din partea unor companii din industrii precum retail, banking, FMCG şi telecomunicaţii.



Cea mai mare creştere de anul trecut a înregistrat-o radioul, de 15%, până la valoarea de 23 de milioane de euro. Acest canal şi-a menţinut cota de piaţă de 6%, audienţa fiind destul de stabilă de la an la an, deoarece consumatorii sunt loiali unei rutine zilnice de consum radio.



Pe de altă parte, dificultăţile din perioada recesiunii au continuat să aibă un impact negativ asupra presei tipărite, care a scăzut în 2017 cu 5%, până la 13,4 milioane de euro, şi o cotă de piaţă de 3%.



Pentru 2018, Initiative estimează o nouă creştere de 10% a pieţei TV (până la 300 milioane de euro), o creştere de 16% a digitalului (până la 85 milioane de euro), o evoluţie de +10% a radioului (până la 26 milioane de euro) şi de +5% a OOH (până la 30,7 milioane de euro), în timp ce printul este aşteptat să scadă din nou cu 5%.



În ceea ce priveşte topul investitorilor în publicitate în 2017, la fel ca în anul precedent, cele mai mare bugete au fost alocate de companiile din industria farmaceutică, urmate de cele de telecomunicaţii mobile, respectiv cosmetică, îngrijire personală şi curăţenie. Investiţiile companiilor din retail, electronice şi electrocasnice şi dulciuri au crescut, în timp ce bugetele din categoriile bere, auto şi lactate au scăzut. Investiţiile furnizorilor de servicii bancare şi de asigurări au rămas stabile, iar restaurantele fast food au intrat între categoriile de top.



Media Fact Book este singurul raport de analiză a pieţei româneşti de media şi publicitate, ghid editat anual de agenţia Initiative, începând din 1997. Pe lângă analiza evoluţiei pieţei de media în ansamblu şi a fiecărui canal în parte, ediţia din 2018 include o analiză a pieţei de media din Europa Centrală şi de Est şi un capitol dedicat evoluţiei economiei româneşti în 2017 şi 2018.