Rapper celebru, omorât în plină stradă, la doar 34 de ani. Este cel care a compus şi interpretat hit-ul Moolah VIDEO

Young Greatness a devenit cunoscut în anul 2015, graţie piesei Moolah, care a fost inclusă de revista Roling Stones între cele mai bune 30 de piese din prima jumătate a anului 2016. Piesa a ajuns până pe locul 85 în Billboard Hot 100.

Young Greatness era născut pe 19 septembrie 1984, la New Orleans, dar s-a mutat la Houston, după Uraganul Katrina. Totuşi, el şi-a găsit sfârşitul în New Orleans, fiind împuşcat mortal în faţa unui restaurant Waffle House, din oraş. Atacatorul a tras un singur glonţ, împuşcându-l pe rapper în spate. Poliţia are doi suspecţi, iar pentru moment nu sunt clare motivele asasinatului.