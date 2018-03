Rapper-ul Craig Mack a murit la 46 de ani. A fost unul dintre cei mai de succes artişti ai anilor '90 VIDEO

Craig Mack a murit din cauza unui infarct, în locuința sa din Walterboro, South Carolina. Decesul a fost confirmat de fostul producător muzical al artistului, Alvin Toney. Craig Mack a fost cunoscut cel mai bine pentru piesa Flava in Ya Ear, care a devenit un clasic al playlist-urilor de hip-hop în anii 90. De altfel, a stat mult timp în Top 10 în 1994, iar single-ul s-a vândut în peste un milion de copii.



”Craig este un George Clinton al hip-hop-ului, pentru că ce face el vine direct de pe străzi. Face totul din inimă, pentru că de acolo pleacă totul pentru el. Însă energia lui pleacă din altă parte”, spunea la un moment dat P. Diddy despre Craig Mack.



Craig Mack a ajutat casa de discuri Bad Boy Records să se identifice cu hip-hop-ul din New York. Într-un interviu din 1995, Craig spunea că a descoperit această muzică la vârsta de 9 ani împreună cu verii săi și că a început să scrie versuri la 12 ani. "Știam că vreau să ajung ca LL Cool J și Run DMC", spunea Mack la acea vreme. Însă după ce a dat lovitura cu piesa “Flava in Ya Ear”, iar albumul ”Project: Funk da World” a obținut aur pentru numărul de vânzări, Mack nu a reușit să mai repete succesul.

În ultimii ani, Craig Mack se pare că el renunțase la viața de raper și devenise preot, potrivit unei înregistrări video din 2012. Craig Mack se născuse pe 10 mai 1971, la Trenton, New Jersey

Flava in Ya Ear: