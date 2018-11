Rareş Bogdan a ameninţat cu demisia de la Realitatea TV după ce Oreste şi Oana Stăniculescu au fost interzişi pe post

UPDATE: Cozmin Guşă, patronul Realitatea TV, reacţionează la anunţul lui Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", care a ameninţat că va demisiona dacă directorul Realitatea TV Edward Pastia nu va fi demis şi dacă jurnaliştii Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu nu vor fi reprimiţi pe post.

"Rareş mai face prostii de câte ori se enervează sau este păcălit de unii, cum s-a întâmplat atunci când a părăsit Realitatea TV, momit de Ponta şi păcălit, apoi umilit, legat de preluarea preşedinţiie TVR. O să îl chem mâine să discut cu el, dar trebuie să înţeleagă că decizia lui Edward Pastia legată de Oreşte şi Oana Stănciulescu a fost una corecta şi care a primit avizul meu. Responsabilitatea păstrării credibilităţii unui brand este mult mai importantă decât o anumită solidaritate prietenească pe care el poate să o aibă legată de invitaţii lui, dar care nu îi justifică în niciun caz acest gen de comportament într-o televiziune în care a avut şi are libertate editorială maximă", a declarat Cozmin Guşă

"Iubesc postul Realitatea TV și vreau să lucrez aici. Pleacă Pastia și se întorc Oreste și Oana Stănciulescu, oameni stindard al luptei împotriva ciumei roșii.", a spus Rareș Bogdan.

Vedeta Realitatea TV a pus o condiție pentru a reveni asupra deciziei: Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu să fie reprimiți la emisiunea sa, iar Edward Pastia, director editorial al postului, să fie demis.

Cozmin Guşă, patronul postului Realitatea TV, explică într-o declaraţie pentru STIRIPESURSE.RO motivele pentru care jurnaliştii Oreste Teodorescu şi Oana Stănciulescu nu mai au voie să apară în emisiunile televiziunii în următoarea perioadă. Explicaţia vine după ce Oreste a afirmat că a fost interzis la Realitatea TV.

"Mi-a dat şi mie Oreste un mesaj acum 20 de minute, în care spunea cam ce scrie pe Facebook. I-am răspuns explicându-i că săptămâna trecută conducerea redacţională l-a anunţat pe Rareş că sunt nişte probleme legate de folosirea calităţii de colaborator Realitatea, respectiv atitudinea faţă de Realitatea TV şi colegi, legate de Oreste şi Oana Stănciulescu. Într-un spirit clar de disciplină editorială, Rareş a fost anunţat că până ne lămurim cu precizie despre ce anume este vorba în cazul celor doi, să nu mai fie invitaţi o perioadă. Este un lucru normal pe care l-am făcut şi legat de Claudiu Popa, un coleg al nostru mai apropiat decât Oreste sau Oana Stănciulescu şi care nu a mai intrat pe post până când DIICOT nu ne-a informat că totul este în regulă cu el, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 3-4 zile. Nu e nicio tragedie. Ei, dacă sunt dedicaţi cauzei Realităţii şi nu urmăresc să facă scandal public, trebuie să aştepte la fel ca şi Claudiu Popa decizia conducerii editoriale", a declarat Cozmn Guşă.

Jurnalistul Oreste Teodorescu anunţă, prin intermediul paginii sale de Facebook, faptul că ar fi fost interzis la Realitatea TV. Oreste era un obişnuit al emisiunii "Jocuri de putere", realizată de Rareş Bogdan, iar în această seară, chiar în sediul televiziunii, i s-a comunicat că nu mai poate apărea pe post.

"Astăzi, cu un minut înainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea...După cinci ani de combat împotriva Ciumei Roșii, pentru ca nu am marșat la ideea partidului Realitatatea, și pentru ca politicul nu mai are nici o legătura cu jurnaliștii independenți, cu părere de rău pentru publicul celei mai bune emisiuni din România, cu regretul ca îl las singur pe Rares, între lupi, fără sa îmi doresc asta, va spun la revedere! Sper sa ne reintalnim televizat cât mai curând! Rămân același soldat unei cauze drepte pentru țara mea! Nu pot fi complicele nici unei mașinațiuni...", scrie Oreste pe Facebook.