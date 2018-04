Răsturnare de situaţie în cazul spionului rus otrăvit cu neurotoxină. Anunţul făcut de Marea Britanie

Marea Britanie are în vedere să ofere fostului spion rus Serghei Skripal şi fiicei sale Yulia noi identităţi şi o viaţă nouă în Statele Unite, într-o încercare de a-i proteja de alte tentative de crimă, relatează duminică The Sunday Times.



Conform acestui ziar, citat de Reuters, oficiali de la agenţia de informaţii MI6 au avut discuţii cu omologii lor din CIA privind mutarea celor doi, care au fost otrăviţi luna trecută în oraşul englez Salisbury.



"Li se vor oferi noi identităţi", a declarat o sursă neidentificată, citată de publicaţia britanică.



The Sunday Times a scris că, potrivit surselor sale, Marea Britanie ar dori să le asigure celor doi siguranţa, mutând-i într-una dintre aşa-numitele ţări "cinci ochi", ce au convenit un parteneriat de partajare de informaţii, din care mai fac parte Statele Unite, Canada, Australia şi Noua Zeelandă.



"Locul evident pentru a-i muta este America pentru că este mai puţin probabil ca aceştia să fie ucişi acolo şi este mai uşor să fie protejaţi acolo sub o nouă identitate", a explicat o sursă din cadrul serviciilor de securitate familiară cu negocierile, citată de ziar.



"Este preferabil ca aceştia să fie mutaţi într-una dintre ţările menţionate, deoarece cazul lor va avea importante implicaţii de securitate", a adăugat sursa.



Foreign Office, ministerul de externe britanic, nu a comentat deocamdată aceste informaţii.



Relaţiile dintre Rusia şi Marea Britanie au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii după ce fostul spion rus şi fiica lui au fost găsiţi fără conştienţă pe o bancă din Salisbury pe 4 martie.



Yulia, cetăţean rus, ajunsese în Marea Britanie cu numai o zi înainte de a-şi vizita tatăl, care locuia în Marea Britanie de şapte ani. Ambii suferă de efectele unei otrăviri cu un agent neurotoxic, dar se recuperează la spital.



Marea Britanie a învinuit Rusia de otrăvirea celor doi, pe care a numit-o tentativă de crimă, şi a cerut Moscovei să explice ce s-a întâmplat, dar Rusia neagă orice implicare şi a sugerat chiar că Marea Britanie însăşi a comis atacul pentru a provoca o isterie anti-rusă.



Acest caz a determinat cea mai mare expulzare occidentală de diplomaţi ruşi de la Războiul Rece, în condiţiile în care aliaţi din din Europa, precum şi Statele Unite au susţinut punctul de vedere al Londrei că Moscova fie este responsabilă, fie a pierdut controlul substanţei folosite pentru otrăvirea lui Skripal.



Moscova a răspuns în oglindă expulzând diplomaţi occidentali, întrebând cum de ştie Marea Britanie că Rusia este responsabilă şi oferind interpretări opuse, inclusiv cea a unui complot al serviciilor secrete britanice.