Răsturnare de situaţie în dosarul Colectiv. Familiile victimelor au primit o nouă lovitură

Lovitura grea pentru familiile victimelor din Colectiv. Doi judecatori de la Judecatoria Sectorului 4 au facut declaratii de abtinere in judecare a cauzei penale in dosarul in care patronii din Colectiv si angajatii firmei de artificii sunt acuzati de ucidere din culpa. Potrivit stirilekanald.ro, cei doi judecatori sunt Lorena Zidaru si Diana Nicoleta Paraschiv care au solicitat in mod special sa nu fie nominalizate pentru a judeca aceasta cauza. Ambele cereri au fost admise.

În luna iulie, judecatorul Valeriu Mihai Terceanu, care judeca dosarul Colcetiv – abuz in serviciu – in care printre acuzati se numara si Cristian Popescu Piedone, s-a pensionat. Astfel, procesul aflat de doi ani pe rolul Tribunalului Bucuresti se va relua de la zero.

În urma incendiului din clubul Colectiv şi-au pierdut viaţa 64 de persoane, între care 27 în noaptea tragediei şi 37 ulterior, în spitale din Bucureşti şi din străinătate, printre aceştia fiind fotografi, artişti, olimpici şi studenţi străini.

Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit în timpul unui concert susţinut în clubul Colectiv de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War".