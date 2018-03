O postare in care acestia erau intrebati daca ar fi ok ca Diana Bulimar sa ramana in show in locul Ancai Surdu, concurenta ce a parasit competitia din cauza problemelor medicale, a strans sute de like-uri si comentarii pozitive. "Ar fi cea mai buna decizie", "O propunere execelenta", "Ce frumos ar fi" sau "Da, vrem ca Didi sa ramana", sunt cateva dintre comentariile fanilor la aceasta propunere inedita.