PMB: FRP a anunţat că nu mai organizează protestul de pe 10 august. Emanuel Cioacă: Am aşteptat să semnăm ceva, nu să aflăm din presă

UPDATE. „Am aşteptat şapte zile să apară ceva, aşteptam un protocol ceva, să semnăm, nu să auzim din presă. Nu ne permitem să ne jucăm cu chestiile astea. Pe 31 am trimis un e-mail la primărie ca să anunţ că nu organizăm acest miting. Ce îmi demonstrează mie că acest lucru este valabil, faptul că a transmis primăria în presă? Nu am primit nimic oficial. Oamenii să protesteze, noi doar am vrut să facem ceva legal. Nu am greşit cu nimic. Voi fi şi eu în Piaţa Victoriei vineri, pentru că mi-am luat deja bilet”, a declarat preşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Emanuel Cioacă, pentru News.ro.



Întrebat dacă i-a contactat telefonic pe reprezentanţii municipalităţii ca să îi anunţe că va lua protocolul de la instituţie chiar în ziua mitingului, aşa cum susţine Primăria Capitalei, Emanuel Cioacă a negat.



„Nu este adevărat aşa ceva, nu i-am sunat să le spun asta. I-am sunat şi le-am trimis şi e-mail să le spun că aştept un document, ceva, de la ei, să citesc şi eu protocolul şi să văd dacă îl semnez sau nu”, a precizat el.

"Primăria Municipiului Bucureşti a înregistrat, în data de 1 august 2018, o adresă transmisă prin e-mail, prin care Federaţia Românilor de Pretutindeni informează că renunţă la organizarea mitingului din data de 10 august, din Piaţa Victoriei.



Prin această scrisoare, Federaţia ignoră cu bună-ştiinţă faptul că protestul a fost autorizat, aşa cum s-a comunicat public, şi încearcă să inducă ideea că a primit doar o negaţie la solicitarea de a organiza aceasta manifestaţie. Primăria Capitalei a comunicat oficial că mitingul a fost autorizat imediat după întâlnirea Primarului General cu toate instituţiile implicate în desfăşurarea adunărilor publice, în data de 23 iulie - Prefectura Capitalei, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, Poliţia Locală, Jandarmeria, S.R.I., R.A.T.B., Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria Capitalei cu atribuţii în acest domeniu.

Primăria Municipiului Bucureşti a aprobat organizarea mitingului, găsind soluţia pentru siguranţa participanţilor: întrucât cererea viza organizarea unui miting cu 1.000.000 de participanţi în Piaţa Victoriei, un spaţiu insuficient pentru un număr atât de mare de oameni, aprobarea a survenit numai după ce, în colaborare cu instituţiile de resort, a fost stabilită extinderea spaţiului destinat adunării publice în cauză", anunţă PMB.



Primăria aminteşte că a comunicat iniţial că, în urma întrunirii Comisiei de avizare a solicitărilor de avizare a cererilor pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cererea de organizare a mitingului din 10 august nu putea fi soluţionată favorabil, aşa cum era enunţată, întrucât încălca prevederile articolului 2 din Legea nr. 60/1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.



Pentru a discuta condiţiile în care adunarea poate avea loc în deplină siguranţă şi cu respectarea legislaţiei în domeniu, Primăria Capitalei a invitat, ulterior, organizatorul la o întâlnire comună cu reprezentanţii tuturor instituţiilor responsabile de ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor.



Organizatorul a transmis, la acea dată, că nu poate lua parte la această şedinţă de lucru din cauza imposibilităţii de a reveni în ţară. Decizia Comisiei a fost de a autoriza mitingul, cu condiţia ca zona anunţată iniţial să fie extinsă şi cu arterele adiacente. După întrunire, când i s-au comunicat rezultatele întrevederii, organizatorul a anunţat telefonic că va veni în data de 10 august sa ridice protocolul aprobat.



Reamintim faptul că, potrivit Legii 60/1991, organizatorul unei adunări publice are obligaţia să ia legătura, cu câteva zile înaintea evenimentului, cu Poliţia Capitalei, Brigada Rutieră, Poliţia Locală a Municipiului, Jandarmeria, IGSU, Serviciul de Ambulanţă, pentru a stabili concret, împreună cu autorităţile, detaliile tehnice legate de organizarea mitingului, în deplină siguranţă pentru participanţi, cât şi pentru bucureştenii care se vor afla în acel perimetru sau în zonele adiacente, ceea ce nu s-a întâmplat până în momentul de faţă, mai spune PMB.