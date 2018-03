Război pe Facebook între MM Stoica şi Dan Petrescu: Care este legătura dintre Chittagong Abahani şi Muktijoddha Sangsad

Războiul dintre cei doi a fost alimentat azi de Mihai Stoica, cel care a scris din nou pe pagina personală de Facebook: "Am informaţii potrivit cărora un oficial al clubului Chittagong Abahani ar fi comentat pe Facebook la adresa antrenorului de la Muktijoddha Sangsad KS, stârnind mânia acestuia din urmă. Informaţia nu este verificată. Voi reveni cu detalii".

Antrenorul CFR-ului a fost extrem de supărat după ce MM Stoica a comentat ironic pe facebook suspendarea de două etape pe care a primit-o tehnicianul: “Am văzut că era 'fericit' că am primit doar două etape. Ce am primit eu a primit şi Pintilii. El a fost judecat ca mine, dar noi nu comentăm. Nu este normal ca un conducător de la altă echipă să comenteze pe facebook despre antrenorul altei echipe. Orice conducător din lume ar fi suspendat pe loc. Ce mai caută în funcţie? Nu ai voie, e ilegal! Nu înţeleg ce fac comisiile. Să ia facebook-ul să vadă! Trebuie suspendaţi oamenii care se iau de alţii. Dacă vedeţi într-o altă ţară aşa ceva eu mă las de antrenorat. Nici în Bangladesh nu e aşa ceva! Să stea în banca lui, nu să scrie de mine. Sau, dacă scrie, să fie suspendat. N-aş putea să fac niciodată aşa ceva. M-aţi văzut pe mine ironic vreodată?”, a spus Dan Petrescu, care a fost sunat de Gigi Becali înainte de duelul cu FCSB: “M-a sunat şi mi-a spus că nu are nimic cu mine, dar nu mi-a zis că mă aşteaptă la Steaua. Mie nu-mi place să vorbesc cu adversarii la telefon sau la televizor”.