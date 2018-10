Răzvan Ciobanu s-a întâlnit cu iubitul bătăuş la film. A ieşit scandal monstru

Răzvan Ciobanu s-a despărțit den iubit în luna iulie a acestui an. După separare, au ieșit la iveală amănunte șocante, desingnerul mărturisind că a fost bătut de cel care i-a fost partener de viață.

Recent, Răzvan Ciobanu s-a întâlnit la film cu fostului lui partener de viață, care era însoțit de cineva.

"M-am dus într-o seară la film și în sală era fostul meu iubit cu un domn. M-am dus la el și i-am spus: "Tu ce cauți, mă, aici?". Mie îmi place în public, n-am nimic de ascuns. Fostul meu a părăsit sala atunci. Omul era prețios și mi-a răspuns că se uită la film. I-am zis că mă urc pe acolo și îi dau doi pumni în cap de ne scot bodyguarzii afară. De acum încolo, pe care îl prind facem circ. M-am dus la persoana care era împreună cu el și i-am spus că n-are nici o vină, sunt eu nebun. De acum încolo, o să mă amuz foarte tare. Imaginea mea nu are de suferit, sunt designer, sunt un om, am sentimente, am reacții", a dezvăluit Răzvan Ciobanu.

