Răzvan, despre momentul în care şi-a părăsit soţia pentru Lidia Buble: "Ea a fost mai rănită şi mai dezamăgită decât am fost eu"

Relaţia dintre Lidia Buble şi Răzvan Simion a fost una controversată încă de la început. matinalul de la antena 1 a recunoscut că cea care a fost cea mai afectată de răutăţile oamenilor a fost iubita sa.

"Ea a fost mai rănită şi dezamăgită decât am fost eu. Între timp, lucrurile s-au rezolvat, însă: nu ne prea interesează. Am învăţat că oamenii ăştia nu ne aduc nimic bun, doar ne otrăvesc, ea a învăţat să se roage pentru sufletele lor, aşa cum ei spun că se roagă pentru sufletul ei. Nu poţi să-i împaci pe toţi. Pe mine mă bucură că, după ce am trecut de valurile astea de tsunami, Lidia a reuşit să aibă o relaţie foarte bună cu copiii mei, să mergem în vacanţe împreună. Uite, vacanţa de Paşte o să ne găsească tot împreună cu ei", a spus Răzvan Simion într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Răzvan Simion a fost căsătorit 15 ani cu Diana, mama celor doi copii ai sai. De trei ani, însă, trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu Lidia Buble.

