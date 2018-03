RĂZVAN RAŢ a semnat cu Poli Timişoara. Ce a declarat la PREZENTAREA OFICIALĂ

Răzvan Raţ, liber de contract, s-a antrenat în ultima lună cu Dinamo, dar a ales să joace pentru Poli Timişoara. Fundaşul stânga a fost prezentat la noua echipă.

"E simplu. Am ales Poli pentru că cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru că mi-au permis să fac asta. Sunt bucuros că am ales Poli pentru că voi fi din nou acasă, în România. Sper să le răsplătesc încrederea celor de aici, care m-au dorit foarte mult. Eu o să fac tot ce e posibil pentru echipa la care voi juca de acum încolo. Am semnat până la sfârșitul play-out-ului. Vom vedea din vară ce va fi. Eu am de gând să joc atât timp cât starea fizică mi-o permite. O să o iau pas cu pas. Îmi amintesc acel episod trist pentru mine, când jucam la Șahtior și am fost eliminați de Poli Timișoara. Teoretic aveam prima șansă, dar nu a fost să fie", a declarat Răzvan Raţ.

Dinamo nu i-a făcut nicio ofertă lui Rîzvan Raț, șefii clubului dorind promovarea jucătorilor tineri.