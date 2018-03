Răzvan Raţ revine în prima ligă de fotbal. Fostul stranier va încasa un salariu de 10.000 de euro lunar la Timişoara

Răzvan Raţ a îmbrăcat echipamentul lui Dinamo de la începutul luni şi ar fi fost de acord să joace pentru roş-albi până la finalul sezonului. Dar, după mai multe runde de discuţii nu s-a ajung la o înţelegere şi fundaşul a ales să semneze cu ACS Poli Timişoara. Mutarea s-a oficializat recent şi a fost una surprinzătoare.



"Cei de la Timişoara au avut o dorinţa foarte mare de a mă aduce şi asta a făcut diferenţa. Când te simţi dorit e foarte important. Am avut discuţii şi cu Dinamo, dar, haideţi, să zicem că nu am ajuns la un numitor comun", a spus jucătorul lăsând de înţeles că nu a fost dorit de către trupa "câinilor".



De fapt, lui Raţ i s-a propus un contract de 4.000 de euro lunar plus bonusuri, până la finalul sezonului, şi fotbalistul a refuzat. Imediat, pe fir au intrat cei de la ACS Poli Timişoara şi contractul s-a semnat rapid: Raţ va lua în jur de 30.000 de euro pentru cele trei luni ale acordului, adică undeva la 10.000 de euro lunar, socotind şi anumite prime de performanţă, scrie Mediafax.



Răzvan Raţ a câştigat 20 de trofee în carieră, printre care Cupa UEFA alături de Şahtior Doneţk, el triumfând şi la Rapid, acolo unde a câştigat titlul sau Cupa. Apărătorul de 36 de ani a debutat într-un amical pentru timişoreni şi e aşteptat să joace în premieră într-un meci oficial în faţa celor de la Sepsi.



"Pe poziţia respectivă, din păcate, îl avem pe Olteanu. Nu cred că Raţ îşi permitea să fie rezervă în multe momente. Am fi dereglat tot mecanismul dacă îl scoteam din echipă pe Olteanu, asta pentru că el ocupă această poziţie de U21", a fost explicaţia oficială a dinamoviştilor.