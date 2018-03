RCS&RDS face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Oferta de muncă disponibilă la RCS&RDS

RCS&RDS angajează 20 de agenţi de vânzări teren. Candidatul potrivit pentru acest post are abilităţi dezvoltate de negociere şi persuasiune, e diplomat, are iniţiativă, e orientat către clienţi, are foarte bune abilităţi de comunicare şi cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de consultant servicii clienţi. Candidaţii selectaţi pe acest post vor face parte din departamentul Relaţii Clienţi DIGI mobil Spania, Italia.

Angajatorii caută pentru acest post oameni orientaţi către clienţi şi soluţii, ambiţioşi, cărora le place să lucreze în echipă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl poţi consulta la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de inginer Design şi Optimizare Radio şi Transmisiuni. Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă relevantă în domeniul Radio & Tx Planning şi Optimizare, în companii mari din domeniul telecomunicaţiilor. Are, de asemenea, studii superioare în domeniul Ingineriei, permis de conducere categoria B, ştie să lucreze la PC, are gândire critică, e flexibil.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl poţi consulta la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de tehnician fibră optică instalări echipamente. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii tehnice, permis de conducere categoria B, obţinut cu cel puţin un an în urmă, e dispus la deplasări şi program flexibil, e atent la detalii şi se poate concentra în situaţii stresante.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de reprezentant vânzări/încasări magazin. Candidatul potrivit pentru acest post are abilităţi dezvoltate de comunicare interpersonală, experienţă în structuri care interacţionează direct cu clienţii, ştie să lucreze la PC, e adaptabil, are spirit de echipă, e rezistent la stres şi are studii medii.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la RCS&RDS o găsiţi la acest link.