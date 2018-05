RCS&RDS face angajări în ţară. Caută oameni care au cel puţin studii medii. Iată posturile

RCS&RDS angajează pe postul de reprezentant vînzări/încasări în magazin. Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin studii medii, are abilităţi dezvoltate de comunicare interpersonală, a mai lucrat în domenii care presupun interacţiunea cu clienţii, e adaptabil, dar şi rezistent la stres.

RCS&RDS angajează pe postul de tehnician fibră optică. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii tehnice, permis de conducere categoria B obţinut cu cel puţin un an în urmă, e dispus la deplasări şi program flexibil, dar şi la muncă la înălţime.

RCS&RDS angajează desenator tehnic. Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent al unei facultăţi tehnice, are cunoştinţe solide de Autocad, ştie să lucreze la PC, are permis de conducere categoria B de cel puţin un an, e dispus la deplasări.



RCS&RDS angajează pe postul de contabil senior. Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin trei ani experienţă în cadrul unui departament de contabilitate, preferabil într-o companie de servicii; are studii superioare de profil, foarte bune cunoştinţe de contabilitate, fiscalitate şi legislaţie specifică. Are cunoştinţe de MS Office (Excel, Word, Access), programe integrate de contabilitate, baze de date. E corect, serios, tenace.



RCS&RDS angajează pe postul de coordonator call center limba spaniolă. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, a mai lucrat într-o poziţie similară sau în coordonarea unei echipe de cel puţin 50 de persoane. E rezistent la lucru în condiţii de stres, are excelente abilităţi de comunicare, de identificare şi rezolvare de probleme. Manifestă iniţiativă şi proactivitate, este preocupat constant să îmbunătăţească propria activitate, precum şi cea a echipei. Cunoaşte limba spaniolă la nivelul B2.



RCS&RDS angajează un inginer design şi optimizare radio şi transmisiuni.

Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă relevantă în domeniul Radio & Tx Planning şi Optimizare în companii de renume din domeniul telecomunicaţiilor, are studii superioare în domeniul Ingineriei, are carnet de conducere categoria B, ştie să lucreze la PC, are gîndire analitică.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la RCS&RDS o puteţi accesa la acest link.