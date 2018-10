RCS&RDS face angajări în ţară. Te califici dacă ai cel puţin studii medii

RCS&RDS angajează pe postul de reprezentat vânzări business. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare finalizate, de preferat în domeniul Comerţului, Economic sau Telecomunicaţii, minimum un an experienţă în domeniul vânzărilor de servicii, preferabil către clienţi business, cunoştinţe în domeniul telecomunicaţiilor. De asemenea, e diplomat, orientat către clienţi, are excelente abilităţi de comunicare, prezentare, negociere şi persuasiune, are cunoştinţe de engleză şi permis de conducere categoria B.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de operator reţele de telecomunicaţii - construcţie site-uri 3G.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii tehnice, permis de conducere categoria B, obţinut cu cel puţin un an în urmă, se poate concentra în situaţii stresante, e dispus la deplasări, are aptitudini pentru muncă la înălţime.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de tehnician fibră optică - instalări echipamente.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii tehnice, permis de conducere categoria B, obţinut cu cel puţin un an în urmă, se poate concentra în situaţii stresante, e atent la detalii, are spirit de echipă.

Sunt avantajaţi la angajare candidaţii care au au experienţă în domenii precum reţelistică, depanare calculatoare, reţele cablu tv.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.

RCS&RDS angajează pe postul de administrator clădiri.

Candidatul potrivit pentru acest post are minimum doi ani experienţă pe un post similar, are studii medii tehnice sau superioare, ştie să lucreze în MS Office, are aptitudini de planificare, organizare şi control privind activitatea desfăşurată, precum şi permis de conducere categoria B.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de consultant servicii clienţi.

Candidatul potrivit pentru acest post cunoaşte cel puţin la nivel conversaţional engleza sau italiana, e dispus să lucreze în ture şi e dornic să înveţe.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



RCS&RDS angajează pe postul de contabil. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare de profil, are cunoştinţe foarte bune de contabilitate, fiscalitate şi legislaţie, are abilităţi de analiză, e atent la detalii, corect, tenace şi serios.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la RCS&RDS o puteţi consulta la acest link.