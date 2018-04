Reacţia Simonei Halep, după ce a calificat România în Grupa Mondială. Ce ar alege între un titlu de Grand Slam şi cucerirea Fed Cup

Simona Halep a declarat după meci că, deşi a fost surprinsă că va juca cu o jucătoare stângace, s-a simţit mult mai relaxată în meciul cu Schnyder, iar jocul şi rezultatul au confirmat acest lucru.



''M-a surprins această decizie, am aflat-o cu 40 minute înainte de meci, ceea ce nu a fost uşor deloc. Dar în momentul acela mi-a scris şi Darren (Cahill - antrenorul Simonei - n.r.) şi mi-a zis cam ce trebuie să joc. A fost un mesaj foarte bun pentru mine, mi-a dat încredere. Am vorbit cu cei de aici, cu dl căpitan, cu Andrei (Pavel - n.r.), au spus că trebuie să joc un pic mai înalt, să o alerg, să deschid unghiurile, să joc ceea ce ştiu eu. A fost greu la început bineînţeles, este o stângace şi nu m-am antrenat deloc în perioada aceasta cu o jucătoare stângace. Nu a fost uşor, dar am încercat să fiu solidă şi să domin meciul, ceea ce s-a întâmplat. Totul a fost azi mai bine, şi deplasarea şi modul în care am lovit mingea. Ieri la început, zburau mingile doi metri afară, apoi am schimbat racheta şi se duceau în fileu. Nu am avut feeling-ul potrivit ca să pot fi mai agresivă ieri, dar astăzi a fost mult mai bine şi braţul mai relaxat'', a declarat Simona Halep după meciul care a adus calificarea României în Grupa Mondială a Fed Cup.



Simona a adăugat că accidentarea uşoară de sâmbătă nu i-a ridicat probleme: ''După ce m-am încălzit nu prea am mai simţit piciorul, a fost un pic de jenă dar cred că nu e nimic grav. A fost din cauza emoţiilor ieri, o mică contractură, sper să-mi revin în câteva zile şi să fiu ok la Stuttgart. Mi-am dorit să câştig acest meci, să terminăm cu stresul şi emoţiile. Le mulţumesc celor de aici, dar ce a făcut Clujul când am jucat aici, mai ales ieri, a fost ceva deosebit. E admirabil ceea ce fiecare om transmite pe teren şi toată energia pe care o simţim aici''.



La Stuttgart, turneul unde va juca săptămâna viitoare, Simona nu şi-a propus un obiectiv concret: ''Voi încerca să joc cât mai bine, terenul e diferit, vin după o încărcătură foarte mare emoţională. Vom vedea ce va fi. Sper să fie bine''.



Întrebată ce trofeu ar prefera între un Grand Slam şi Fed Cup, Halep a răspuns că le vrea pe ambele, dar nu va regreta dacă nu îşi va trece în palmares aceste titluri: ''Le-aş alege pe amândouă dacă se poate, dar anul următor aş vrea Cupa Federaţiei. Mi-aş dori să câştig un turneu de Grand Slam, nu contează unde, dar acesta este visul meu în tenis după ce am ajuns nr. 1 mondial. Sper să se întâmple într-o bună zi, dar nu vreau să pun presiune şi nici nu o să fiu dezamăgită dacă acest lucru nu se va întâmpla în cariera mea. Sunt destul de împăcată sufleteşte cu ceea ce am făcut până acum şi faptul că îmi place tenisul contează cel mai mult''.