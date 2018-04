Reacţii PSD la cererea lui Iohannis de demisie a Vioricăi Dăncilă: Preşedintele e deranjat de succesul premierului în Israel

"Avem un Guvern care are o legitimitate acordată de către Parlament şi avem un cetăţean supărat care a intrat în campanie. Preşedintele să citească Constituţia. Cine face astfel de afirmaţii să citească Constituţia pentru că, repet, încrederea o dă Parlamentul. (...) Preşedintele e deranjat de succesul vizitei premierului în Israel", a declarat Florin Iordache, la Digi 24.

Eugen Nicolicea: Ce s-ar întâmpla dacă premierul ar cere demisia preşedintelui? Şi-ar da-o?

Preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea (PSD), a declarat că ”cererea unei demisii este doar un act de propagandă”, deoarece demisia e un act unilateral, şi a întrebat ce s-ar întâmpla dacă premierul i-ar cere demisia şefului statului.

”Eu demult, de mulţi ani, am explicat faptul că cererea unei demisii este doar un act de propagandă, de campanie, pentru că demisia este un act unilateral şi ţi-o dai dacă vrei, dacă ai chef. Deci nu are niciun efect solicitarea de demisie”, a declarat preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea, pentru Mediafax.

În ceea ce priveşte retragerea încrederii, dacă termenii sunt cei constituţionali, atunci şeful statului îşi depăşeşte atribuţiunile, pentru că acest lucru o poate face Parlamentul, prin moţiune de cenzură.

”Să-şi imagineze ce s-ar întâmpla dacă premierul, eu sau altcineva ar cere demisia preşedintelui”, a mai spus Nicolicea.

Codrin Ştefănescu: Preşedintele lasă impresia clară că cineva îi ordonă să aibă astfel de reacţii

"Ieşirea nervoasă de astăzi a preşedintelui Klaus Iohannis, prin care a cerut public demisia prim-ministrului Viorica Dăncilă, este mai mult decât ciudată. Şi asta pentru că lasă impresia clară că cineva îi ordonă să aibă astfel de reacţii sau îl butoneză să facă astfel de declaraţii. Pur şi simplu.

Dacă aceasta este strategia de campanie electorală, construită în laboratoarele Cotroceniului, pe care o aplică în vederea obţinerii unui nou mandat la Cotroceni, atunci această strategie este total lipsită de logică", arată Codrin Ştefănescu într-un comunicat de presă.

Cătălin Rădulescu: Procedural, nu are ce să îi facă

Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat, vineri, după ce Klaus Iohannis a cerut demisia premierului Viorica Dăncilă, că singura consecinţă a acestui lucru este că cei doi "nu or să mă mai aibă multe discuţii unul cu altul".

“Procedural, nu are ce să îi facă. Şi dacă îi retrage încrederea, ce? Singura pârghie constituţională pentru ca un premier să îşi piardă mandatul este ca partidul să îi retragă sprijinul sau să demisioneze. Preşedintele nu are niciun rol constituţional în asta, face aşa un fel de imagine publică, politică faţă de electoratul lui. Îi retrage încrederea...asta înseamnă că nu or să mai aibă aşa multe discuţii unul cu altul”, a declarat deputatul Cătălin Rădulescu pentru Mediafax.

