REAL MADRID - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING PRO TV TELEKOM SPORT. Revanşa în Champions League

REAL MADRID - BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING PRO TV TELEKOM SPORT. Real Madrid – Bayern München (ora 21.45, Pro TV, Telekom) este o partidă a cărei mare favorită este echipa gazdă, statut dat nu neapărat de faptul că joacă pe teren propriu sau de amănuntul că este câștigătoarea ultimelor două ediții ale competiției, ci mai degrabă de victoria cu 2-1 obținută în prima manșă, în Germania.

Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo

Absent: Carvajal

Incerţi: Isco, Nacho

Bayern: Ulrich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Martínez, Thiago, James, Müller, Ribéry; Lewandowski

Absenţi: Neuer, Boateng, Vidal, Robben, Coman

Incert: Alaba

Real Madrid este foarte aproape să dispute a treia finală consecutivă de Liga Campionilor. Între spanioli și această performanță istorică mai stau un meci și ambiția adversarilor. Frustrați din cauza deznodământului încleștării de săptămâna trecută, când au ratat prea mult în fața unor oaspeți foarte eficienți în atac, nemții clamează că pot întoarce soarta calificării pe Santiago Bernabeu.

“Real este foarte puternică, dar are și puncte slabe. În tur, i-am văzut simțit panicați la aproape fiecare centrare în propriul careu. De data asta va trebui să profităm de ocaziile pe care le vom avea”, a declarat Joshua Kimmich, cel care a marcat golul lui Bayern în prima manșă. Optimismul nemților se bazează și pe faptul că echipa a câștigat toate partidele disputate în deplasare în acest sezon de Ligă cu Jupp Heynckes pe bancă.

Oaspeţii nu pot conta la acest joc pe Neuer (absent tot sezonul), Boateng, Vidal, Robben şi Coman. În acelaşi timp, Alaba este incert, dar are şanse bune să fie recuperat până la ora jocului. Mult mai bună este situaţia în care se regăseşte Zinedine Zidane, care nu se va putea baza doar pe serviciile lui Carvajal. În schimb, Isco şi Nacho sunt incerţi.

Bayern a câştigat o singură dată pe Bernabeu în ultimii 15 ani, chiar la precedenta vizită, scor 2-1, însă tot rău s-a terminat, bavarezii fiind eliminaţi în prelungiri. În rest, cinci victorii consecutive pentru Real.

Gazdele vin după şase partide consecutive cu varianta ambele marchează câştigătoare, iar casele de pariuri oferă o cotă extrem de mică pentru o nouă astfel de variantă şi la acest meci: 1.36!

Atât Bayern, cât şi Real Madrid au utilizat numeroşi jucători de rezervă în etapa de campionat din weekend-ul precedent. Tot au reuşit să câştige: 2-1 pentru Real cu Leganes, respectiv 4-1 pentru Bayern cu Frankfurt.

Statistica ne arată că Bayern are 20 de deplasări consecutive cu gol marcat. În acelaşi timp, Real a înscris de fiecare dată în ultimele 11 meciuri de acasă.

La adăpostul avantajului din tur, spaniolii promit să răspundă pe teren “aroganțelor adversarilor”. “Noi vom vorbi pe teren. Dacă nu vom repeta greșelile din returul cu Juventus (n.r. – pierdut de Real cu 3-1, după ce Juventus a avut 3-0, în condițiile în care ibericii se impuseseră la Torino cu 3-0), sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul”, a declarat căpitanul Sergio Ramos. “Trebuie să facem încă un meci mare”, a completat antrenorul Zinedine Zidane.

Meciul din această seară va fi unul special pentru Cristiano Ronaldo. Dacă Real Madrid va câștiga, starul portughez va ajunge la 100 de victorii în UEFA Champions League.

După victoria din turul semifinalei, Ronaldo l-a depășit în topul victorilor pe Iker Casillas, fostul portar al lui Real care avea 98 de succese. Pe podiumul acestui clasament se mai află Xavi, 96 de victorii cu Barcelona.

Cristiano are 70 de victorii cu Real Madrid și 29 cu Manchester United.

În plus, acesta va fi meciul 100 pe care Cristiano Ronaldo îl joacă în Champions League în tricoul lui Real Madrid. Ronaldo are la Real 8.838 minute în Liga Campionilor și 105 goluri.

Vedeta portugheză este golgeterul all time al competiției, cu 120 de goluri în 151 de meciuri.

Antrenorul lui Real Madrid, Zidane Zidane, s-a declarat mulțumit de rezultatul din turul cu Bayern, 2-1. Returul va fi pe 1 mai, la Madrid."Am suferit mult, încă de la început. Dar la final am știut să obținem un rezultat bun. Nu poți câștiga o partidă de Champions league fără să suferi. E un rezultat bun pentru partida tur.

Isco a avut o problemă la umăr, de-asta l-am schimbat, sper că nu e nimic grav. Și Carvajal a simțit dureri, a decis să nu riște, cred că va fi pe teren la retur. Vom vedea mâine mai exact.

Lucas și Asensio au fost incredibili, au arătat o formă bună, dar nu e o noutate. Marco știe să facă diferența, are viteză, finalizează bine. Sunt mulțumit de prestația tuturor. Și Lucas a jucat bine ca fundaș dreapta, după ieșirea lui Carvajal", a declarat "Zizou".





Min. 60: 1-2, GOOOL Real, Asensio îi aduce pe oaspeţi în avantaj

Min. 44: GOOOOOOOOOOL REAL, Marcelo aduce egalarea cu un şut splendid

Min. 28, GOOOOOOOOOL Kimmich, 1-0 pentru Bayern

Min 35. Eroare de începător a lui Ribery! Şi în ce situaţie!

Min 34. Sule în înlocuieşte pe accidentatul Boateng.

Min 28. GOOOOOOL BAYERN MUNCHEN. Kimmich deschide scorul la Munchen!

Min 23. Carvajal şutează puternic, dar portarul neamţ se opune.

Min 8. Robben iese accidentat şi intră Alcantara!

ECHIPELE DE START:

Bayern Munchen: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - , Martinez, Rodriguez - Robben, Muller, Ribery - Lewandowski

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Lucas Vazquez, Modrici, Casemiro, Kroos - Isco - Ronaldo

Meciul va fi condus de cel mai bogat arbitru din lume, Björn Kuipers.









Bayern Munchen şi Real Madrid joacă în această seară în semifinala Ligii Campionilor, manşa tur. Este un „clasic” al cupelor europene, cele două echipe întâlnindu-se de 24 de ori în competiţiile de pe Bătrânul Continent.



Bilanţul general este echilibrat, fiecare echipă a câştigat de 11 ori, au fost şi două remize, Bayern a marcat de 36 de ori, iar Real Madrid de 37. Însă spaniolii au avantajul de a fi tranşat ultimele jocuri directe, au cinci victorii din ultimele cinci dispute şi i-au scos pe bavarezi din Liga Campionilor şi în sezonul trecut, în sferturi, şi în 2014, în semifinale.



Dacă Madridul îl are pe Ronaldo, Bayernul vine cu Jupp Heynckes, antrenorul de 72 de ani care a câştigat două Ligi ale Campionilor, una cu Real Madrid, în 1998, şi una cu bavarezii, în 2013, an în care echipa din Munchen a câştigat şi cele două trofee interne. În acest sezon, Jupp a adus deja titlul pe Allianz Arena, a calificat echipa şi în finala Cupei, unde Bayern o va întâlni pe Eintracht Frankfurt, astfel că tripla istorică este în continuare la îndemâna echipei germane.



În afara lui Heynckes, există şi multe alte conexiuni între cele două echipe. James Rodriguez este în al doilea an al împrumutului său de la Real la Bayern, Kroos a jucat 130 de partide în Bundesliga pentru Bayern, iar Robben a evoluat în 50 de meciuri pentru „galactici”.







Toată lumea se aştepta la o finală Bayern Munchen - Real Madrid, dar duelul dintre bavarezi şi ”galactici” se va tranşa în dublă manşă, în semifinalele Ligii Campionilor. Nemţii au trecut de Sevilla, în timp ce Real a tremurat serios în returul cu Juventus de pe Bernabeu.

Ultima întâlnire dintre cele două forţe ale Europei s-a consemnat în 2017, în sferturile de finală din Liga Campionilor. Real a fost echipa care a mers mai departe, după ce a câştigat cu 2-1 la Munchen şi 4-2, după prelungiri, la Madrid.

Pentru prima confruntare, casele de pariuri şi-au ales favorita. Bayern are o cotă de 2,05 pentru victorie, în timp ce Real Madrid primeşte cota 3,75 pentru a se impune în Germania. Egalul este cotat la 3,70. Chiar dacă au a doua şansă pentru meciul tur, Real Madrid este văzută în continuare drept marea favorită la cucerirea trofeului. 2,95 este cota pentru ca Real Madrid să cucerească a 13-a ”urecheată”din istorie.

Internațional german Jerome Boateng: ”Doar cu efortul comun al echipei îl puteam bloca pe Cristiano Ronaldo”. Superstarul Portugaliei a marcat 15 goluri în Liga Campionilor în acest sezon, punctând în fiecare dintre cele zece jocuri ale Realului din Europa.

”În fața porții, e ca o mașină. Nu-l poți opri complet. Realul își bazează jocul în jurul lui și este important să îi oferim cât mai puține spații”.

Anul trecut, contra Bayernului, în sferturile de finală, Cristiano a înscris de cinci ori: de două ori la Munchen, 3-2 în Germania, hat-trick în retur (4-2).

“Nu-i putem compara. Lewandowski stă întotdeauna lângă adversar, în coasta lor, în timp ce Ronaldo joacă de regulă pe partea stângă şi se mişcă pe tot terenul. Este foarte periculos când ajunge pe centru”, a spus antrenorul bavarezilor, Jupp Heynckes.

Directorul executiv al bavarezilor, Karl-Heinz Rummenigge, e optimist: ”Sunt cei mai buni din lume, favoriți să câștige și a treia Ligă consecutiv, dar noi avem calități excelente pentru a ne califica”.

”Dacă există cineva în stare să o bată pe Real, atunci Bayern e acea echipă! Sunt cei mai buni din lume. E incredibil cum au reușit să câștige două Ligi consecutiv. Pleacă favoriți, dar noi avem calități excelente pentru a merge mai departe”.

”Va fi un joc complet diferit față de ultimul duel. Suntem într-o formă mai bună ca anul trecut și Heynckes trebuie să profite la maximum. Precauți, dar optimiști. Nu-mi fac griji în privința lui Cristiano, el este mereu în formă”, a declarat președintele lui Bayern, Ulie Hoeness.

”Bayern – Madrid trebuia să fie finala. Bavarezii sunt Realul Germaniei, îi văd mai stabili, deja au luat titlul și au încredere. Madrilenii au evoluții oscilante, nu știi la ce să te aștepți” – Uli Stielike, antrenor german și fost mijlocaș Real 1977-1985

7 dintre titularii lui Bayern s-au numărat ori figurează între obiectivele de mercato ale lui Real Madrid: Neuer, Alaba, Javi Martinez, Ribery, Vidal, Muller și Lewandowski

53 de meciuri a stat Heynckes pe banca lui Real în 1997-’98, 26 de victorii și 15 remize. A luat cu Real a 7-a Ligă și Supercupa Spaniei. Are 1.115 jocuri ca antrenor

Spaniolii amintesc că, în total, Zinedine Zidane a pierdut doar două dintre cele 9 dueluri cu Bayern, fie că a întâlnit-o ca jucător, fie ca antrenor.

BAYERN - REAL MADRID LIVE VIDEO ONLINE 2018 PRO TV TELEKOM SPORT STREAMING: 5 motive pentru care Bayern Munchen poate juca finala UCL de la Kiev

Cu un parcurs aproape perfect pe teren propriu, Bayern încearcă să ajungă în prima finală UCL, după o pauză de cinci. „Allianz Arena” a devenit o adevarată fortareață în ultimele luni, defensiva cedând doar o singură dată în ultimele șase partide disputate aici. În acelați timp, ofensiva a fost cu adevarat dezlănțuită, Lewandowski & co. marcând cel puțin cinci goluri în patru din ultimele șase partide.

James Rodriguez

Columbianul va fi unul dintre cei mai motivaţi jucători în aceasta semifinală. James îți va înfrunta fosta echipă la care a petrecut trei ani înainte de mutarea în Bavaria. Transferat de Real Madrid în 2014, de la Monaco, pentru 80 de milioane de euro, Rodriguez a sfârşit prin a fi împrumutat trei ani mai târziu la Bayern Munchen, care îl poate cumpăra definitiv pentru 40 de milioane de euro, jumătate din suma achitată de madrileni pentru transferul său.

James Rodriguez îşi înfruntă fosta echipă în semifinalele Ligii Campionilor

James Rodriguez s-a simţit cel mai bine la Real Madrid cu Carlo Ancelotti pe bancă, exact omul care l-a adus şi la Bayern, în 2017. Spre deosebire însă de perioada Madrid, unde columbianul a devenit tot mai puţin important şi a ajuns doar o variantă de rezervă după venirea lui Zinedine Zidane, Rodriguez s-a simţit excelent la Bayern şi după plecarea lui Ancelotti.

Actualul antrenor, Jupp Heynckes, i-a oferit un nou rol, în centrul terenului, alături de Javi Martinez, şi nu a ezitat să îl laude recent. "E un fotbalist total diferit, foarte generos şi care se sacrifică mult pentru defensivă".

Jupp Heynckes

Heynckes a condus Realul în sezonul 1997-1998, fiind singurul antrenor german care a adus pe Bernabeu trofeul UEFA Champions League. În consecință, dintre toți antrenorii nemți, tehnicianul de 72 de ani știe foarte bine ce înseamnă Real Madrid în Europa. Și a demonstrat că știe ce sa facă împotriva Realului, mărturie fiind ediția din 2011-2012, când a eliminat trupa blanco în semifinale, dar avea să piardă finala în fața lui Chelsea.

Bestia Neagră

Așa se vorbeste despre Bayern în Capitala Madridului. După cum a spus The Guardian, în 2012, "aceasta ar putea fi singura rivalitate reală dintre două echipe din țări diferite în Europa". Cele două superputeri din fotbal au multe în comun, deși nu vor să recunoască: ambele domină campioantele interne la titluri câștigate all time, ambele ascund cele mai bune tinere talente și ambele aspiră an de an la câștigarea Ligii Campionilor. Va fi cea de-a 18-a întâlnire dintre cele două formaţii în fazele eliminatorii ale celei mai puternice competiţii intercluburi de pe "Bătrânul Continent".

Real Madrid a marcat în poarta lui Bayern de 17 ori în ultimele 18 partide pe care le-au disputat. De asemenea, putem spune că "albii" sunt un coşmar pentru bavarezi dacă ţinem cont că au câştigat ultimele cinci meciuri directe disputate în Liga Campionilor.

Răzbunarea

Aici ne referim la eliminarea pe care Bayern a suferit-o în sferturile de finalp ale ediției trecute. Jucători importanți din echipa bavarezilor au afirmat înainte de revederea cu Ronaldo & Co că au dorință de răzbunare sau că răzbunarea este ca "o mâncare bună servită rece". A fost o eliminare dureroasă pentru Bayern, care în retur reușea să întoarcă scorul, după 90 de minte, dar în reprizele de prelungiri au încasat trei goluri de la Cristiano Ronaldo.

Efectul Lewandowski

Realul dă deja golgheterul competiției, în persoana lui Cristiano Ronaldo, dar Lewandowski este unul dintre atacanții pe care niciun fundaș din lume nu și l-ar dori ca adversar, pentru că polonezul este unul dintre fotbaliștii care nu prea irosește ocaziile pe care le are.

Mai mult, în fața Realului atacantul lui Bayern de 29 de ani are șase goluri marcate în șase partide! Dar patru dintre acestea au venit în semifinalele ediției din 2013, pe când evolua la Borussia Dortmund.

Bayern Munchen - Real Madrid, în cifre. CR7, un adevărat coşmar pentru bavarezi

Real Madrid întâlneşte alt nume mare din Europa după ce le-a eliminat, pe PSG şi Juventus. Trupa lui Zinedine Zidane se va lupta pentru un loc în finala de la Kiev cu Bayern Munchen, grupare care a trecut în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de FC Sevilla.

