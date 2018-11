RECTIFICARE BUGETARĂ: Administraţia Prezidenţială şi serviciile secrete nu au cerut bani

"În noiembrie clar facem a doua rectificare, pentru că asta şi impune legea. Probabil că într-o săptămână, maxim două, o să fie în Guvern aprobată rectificarea pe 2018. Discuţiile s-au purtat săptămâna aceasta luni, marţi şi miercuri cu toate entităţile care ar face subiectul rectificărilor - pe a doua rectificare - şi vom vom vedea exact forma finală în următoarele zile", a declarat Teodorovici la Parlament.

Întrebat dacă Administraţia Prezidenţială a cerut bani în plus, el a spus: "Din ce am văzut eu de la colegi, n-a cerut niciun leu. Asta înseamnă că ceea ce a fost la prima rectificare a fost făcut corect şi nu s-a tăiat nimic din ceea ce era nevoie pana la final de an".

În ceea ce priveşte serviciile secrete, ministrul Finanţelor spune că nu au cerut bani, dar adăugat că încă nu are situaţia finală: "Nu cred că au cerut. Nu am situaţia acum".

Teodorovici a spus că, la finalul anului, când va fi gata noul proiect de buget pentru 2019, vor fi anunţate şi măsurile care vor fi luate pentru anul viitor.