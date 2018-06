Recunoşti aceste semne la cineva din preajma ta? Fugi! Este o persoana malefică

Persoanele malefice poseda anumite caracteristici, ca de exemplu, lauda de sine, apatia dar si inteligenta. Iar la o prima vedere nimic nu pare in neregula cu ele.

Insa pe termen lung, o persoana malefica iti poate distruge viata. Problema este ca nu-si dezvaluie niciodata adevarata fata.

Se pricep foarte bine sa se ascunda. Insa nu-ti sunt prieteni cu adevarat. De fapt, sunt o amenintare chiar mai mare decat ti-ai putea imagina. Tot ce-ti ramane de facut este sa fii atent la urmatoarele semne astfel incat sa descoperi persoana malefica inainte sa se infiltreze in viata ta.

Iata cele 12 semne care indica faptul ca o persoana este malefica.

1. Rastalmaceste faptele

Persoanele malefice sunt maestre in rastalmacirea vorbelor si faptelor. Sunt adevarate maestre cand este vorba despre manipulare, care pot transforma realitatea in ceva in care nici macar nu ti-ar fi trecut prin cap. In final, rastalmacesc realitatea pentru a-i rani pe ceilalti.

2. Mint intotdeauna

Mint in orice situatie. Mint atat de mult incat ai putea crede ca sunt mincinosi patologici. Insa, in mintea lor, minciuna este un simplu joc, nimic altceva.

Insa ei sunt principalele personaje ale jocului, iar acest lucru le face placere.

3. Manipuleaza

Nu esti niciodata o prioritate in ochii manipulatorului. De fapt, lui nu-i pasa niciodata de tine. Folosesc manipularea in avantaj propriu, astfel incat sa-si atinga propriile obiective.

