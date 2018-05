Recuperarea de după naştere: Lucruri despre care prea puţini vorbesc

Ai pregatit camera copilului, ai cumparat foarte multe hainute si obiecte necesare pentru ingrijirea bebelusului, ai „imbibat", ca un buretel, toate informatiile pe care le-ai gasit despre sarcina si nastere. Si te simti pregatita pentru aparitia copilului in viata ta. Dar de ce nu vorbeste nimeni (sau foarte putini!) despre ce ti se intampla dupa nastere, despre cum arata corpul tau, prin ce treci si cum te simti?

Mesajul unei proaspete mamici a devenit extrem de viral. Si nu in zadar. Tanara a povestit, cu sinceritate, despre cat de anevoioasa poate fi recuperarea de dupa nastere, despre cum te poti simti sau prin ce schimbari poti sa treci, scrie independent.co.uk.

"Este important ca viitoarea mama sa fie pregatita cu scenariile cu care se poate confrunta", a scris aceasta mama, de aceea a decis sa enumere lucrurile pe care si-ar fi dorit sa le stie inainte de nastere:

"Nimeni nu mi-a spus ca vaginul meu va fi atat de inflamat si ma va durea atat de tare, incat in primele zile imi va fi greu sa merg. M-am simtit inconfortabil pentru mult timp de atunci si am crezut ca nu-mi voi mai reveni niciodata"

"Nimeni nu mi-a spus ca lohiile pot dura si sase saptamani". Lohiile sunt acele scurgeri vaginale de dupa nastere, pe care le are orice femeie care naste. Indiferent ca este vorba despre nasterea naturala sau prin cezariana. Lohiile pot dura de la doua pana la sase saptamani. Sangerarea poate fi abundenta sau normala, ca in timpul mentruatiei avute inainte de sarcina.

"Nimeni nu mi-a spus ca in urma cusaturilor perineului voi avea dureri pentru o perioada de cateva saptamani. Si ca singura modalitate prin care voi putea urina, fara durere, este doar turnandu-mi apa calda peste cusaturi". Cusaturile sunt necesare in urma unei epiziotomii (in cazul nasterii naturale), dar uneori, si in urma leziunilor si rupturilor din zona perineului. Este normal ca in primele saptamani sa experimentezi dureri si arsuri in regiunea perineului si sa te simti inconfortabil timp de cateva saptamani.

