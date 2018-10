Regulamentul Senatului, modificat: Senatorii prezenţi în sală, dar care nu vor să voteze, incluşi în cvorumul de şedinţă

"Am fost nevoiţi să facem nişte modificări la Regulament. Trebuie să spun că am avut o opinie total separată, pentru că eu am susţinut că nu vreau să facem ca la Camera Deputaţilor, dar trebuie să asimilăm modalitatea de vot de la Camera cu cea de la Senat. După cum aţi văzut, avem aparate noi, s-au făcut (...) modificări la articolul 135, reprezentând modalitatea de vot pe care încercăm, probabil marţi-miercuri, la şedinţa de plen a Senatului, ca să facem un exerciţiu cum putem vota cu noile aparate şi cu noile cartele de vot. Comisia pentru Regulament s-a întrunit şi a emis un raport favorabil cu un amendament privind modificarea Regulamentului Senatului", a afirmat în plen Nicolae Moga, preşedintele Comisiei senatoriale pentru Regulament.

El a explicat că opţiunile oferite prin noul sistem de vot electronic ce urmează să intre în funcţiune sunt: "pentru", "abţinere", "contra" şi tasta "prezent", care presupune prezenţa unui senator la lucrările plenului, care nu vrea să îşi exprime opţiunea de vot.

"Pentru că aşa este şi la Camera, aşa o să procedam şi aici", a adăugat Moga.

Regulamentul a fost modificat, astfel că la art. 135 a fost adăugat un nou alineat care prevede că "suma numărului senatorilor care şi-au exprimat una dintre cele trei opţiuni de mai sus (n.r. "pentru", "abţinere" sau "împotrivă"), plus senatorii prezenţi, care nu şi-au exprimat opţiunea de vot, reprezintă prezenţa senatorilor la şedinţă".