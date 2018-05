Reguli alimentare ca să reduci inflamaţiile din corp

Inflamatia in corp poate cauza ori contribui in cazul multor afectiuni inclusiv osteoartrita, artrita reumatoida, boli ale inimii, Alzheimer, Parkinson si chiar cancer. Tocmai de aceea, medicii au inceput sa le recomande pacientilor sa aiba o dieta concentrata pe principiile antiinflamatorii.

Studii recente au descoperit ca o astfel de alimentatie ajuta nu doar la protejarea impotriva unor anumite boli incetineste imbatranirea prin stabilizarea nivelului de zahar din sange si imbunatatirea metabolismului.

In plus, multe persoane care au inceput sa manace asa au raportat o scadere in greutate. Iata, asadar, care sunt principiile pe care oricine ar trebui sa le includa pentru o sanatate optima.

1. Consuma cel putin 25 grame de fibre pe zi

O dieta bogata in fibre ajuta la reducerea inflamatiei datorita faptului ca ii furnizeaza organismului fitonutrientii antiinflamatori ce se gasesc in fructe, legume si in alte alimente asemanatoare.

Prin urmare, pentru a fi sigur ca ai suficiente fibre din farfurie nu ar trebui sa-ti lipseaca cerealele integrale, fructele si legumele. Printre cele mai bune surse de fibre se numara orzul si ovazul, bame, vinete, ceapa, banane si afinele.

2. Mananca cel putin noua portii de fructe si legume in fiecare zi

O portie inseamna jumatate de ceasca de legume ori fructe gatite, ori o ceasca, o ceasca jumatate de legume cu frunze verzi.

Pentru un surplus de agenti antiinflamatori apeleaza la ierburi aromate si condimente – turmeric si ghimbir pe care sa le adaugi alimentelor gatite.

3. Consmuma saptamanal mai multe portii de alimente care fac parte din familiile liliaceae si cruciferelor

Din liliaceae fac parte usturoiul, ceapa, praz si arpagic in vreme ce din crucifere fac parte broccoli, varza, conopida si varza de Bruxelles.

Datorita proprietatilor lor antioxidante, consumul in fiecare saptamana a cel putin patru portii din fiecare reduce riscul de cancer. Daca iti place usturoiul il poti manca in fiecare zi.

4. Limiteaza consumul de grasimi saturate la doar 10% din numarul zilnic caloric

Prin mentinerea scazuta a consumului de grasimi saturate se reduce riscul de boli ale inimii. De asemenea, ar trebui sa limitezi carnea rosie din alimentatie la numai o data pe saptamana (inainte de a o prepara tine-o la marinat in ierburi aromate, condimente si suc neindulcit de fructe astfel incat sa reduci numarul compusilor toxici care se elibereaza in timpul gatirii).

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.