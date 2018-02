Relatii la distanta: 5 sfaturi pentru a ramane impreuna cand sunteti departe unul de celalalt

Relatii la distanta: Intr-o perioada turbulenta din punct de vedere economic, locurile de munca se imputineaza de la luna la luna din cauza faptului ca tot mai multe companii isi opresc activitatea. In aceste conditii, o detasare cu locul de munca nu poate fi refuzata chiar daca esti casatorit si trebuie sa faci fata unei relatii la distanta. Mai mult, unele cupluri decid sa caute un loc de munca in fara orasului sau chiar in afara tarii. Este adevarat ca, in general, o relatie la distanta are toate sansele sa se incheie rapid din cauza multor factori. Nu de putine ori citim de sotii care s-au despartit din cauza faptului ca unul dintre ei avea un loc de munca peste hotare, iar relatia la distanta n-a mers. Daca insa te afli in aceasta situatie si crezi ca relatia voastra este pe cale sa se incheie din cauza distantei ar fi bine sa te mai gandesti o data inainte de a lua o decizie pe care mai tarziu s-o regreti.