"Remembering Andrei Gheorghe", reverenţe pe Facebook pentru fostul realizator radio-tv

“Sunt obosit. Am fost "generaţia de sacrificiu" şi am crezut că după un drum lung şi greu o să ajungem într-o poiană cu soare şi flori. Dar nu a fost aşa. Drumul nu ducea nicăieri şi într-o zi, sătui de foame şi mizerie, ne-am revoltat, ne-am ucis conducătorii şi am crezut că după un alt drum lung şi greu o să ajungem la malul unei ape dulci. Apa însă e salcie, terenul mlăştinos şi cei mai nevolnici şi netrebnici dintre noi se răsfaţă în caleşti scumpe, copiii lor ni se urcă în cap şi dansează ţonţoroiul iar părinţii noştri mor încet de piocianic”, scria în septembrie 2017 Andrei Gheorghe pe pagina de Facebook, continuând categoric: “Vă blestem conducători ai României şi-n puşcărie dacă v-aş bagă pe toţi, cu nimenea nu aş greşi. Vă blestem cu spitalele, şcolile, şoselele, şpăgile, înfumurările şi prostia voastră agresivă. Vă blestem să muriţi stând la coadă, să trăiţi din salariu şi să vă petreceţi bătrâneţea cu o pensie obişnuită, într-un oraş obişnuit, cu doi copii obezi şi beţi în sufragerie şi cu părinţii în întreţinere pe veci. Sunt obosit şi drumul nu se mai zăreşte”.

Fosta soţie a jurnalistului, Petruţa Gheorghe a transmis un mesaj emoţionant: “Iubitul meu care nu mai eşti aici... rămâi doar în inimile noastre. O să spun despre tine că eşti extraordinar, că ai trăit extraordinar, ai iubit şi greşit şi făcut lucruri extraordinare. Aşa erai tu, extraordinar… Aşa o să rămâi în memoria şi inimile noastre”.

„Intr-o noapte eram in masina catre casa si l-am auzit la ProFm. M-am dus direct in studioul radioului din Calea Victoriei sa vad cum e omul din spatele acelei voci fascinante, din spatele acelui discurs atat de liber... Asa l-am descoperit pe Andrei Gheorghe. Asa e ramas pana ieri. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

"Ce a făcut Andrei Gheorghe rămâne în inimă. Îi fac o reverenţă. Cred că s-a dus spre un microfon mai bun”, a spus Răzvan Exarhu marţi dimineaţă la Rock FM.

Pe pagina de Facebook "Remembering Andrei Gheorghe", prietenii i-au făcut o reverenţă omului de radio şi televiziune.

Realizatoarea de programe radio Carmen Ivanov scrie despre Andrei Gheorghe: “Eu am început să ascult radio (zilnic) pentru Andrei Gheorghe. Apoi am început să fac radio (zilnic). Te-am iubit pentru vocea ta, spontaneitatea ta şi pentru sarcasm. M-ai întristat când am vorbit ultima dată pentru că tu, Andrei Gheorghe, mi-ai zis: "mi-e dor de radio". Tu, mai presus de toţi meritai să te auzi cu acel inconfundabil: "Salutare Naţiune!".

"Midnight Killer", emisiunea adolescenţei multora, dar şi "13-14 cu Andrei" sunt repere în FM-ul românesc. "Mi-ar fi plăcut să mai stea”, scrie cineva pe Facebook.

Andrei Gheorghe spunea la TIFF, la dezbaterea "Film şi politică": "Eu nu ştiu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar sunt produsul unor ani dispăruţi şi dincolo de bunele mele intenţii sunt urmele părinţilor care m-au călcat în picioare, aile străbunicilor, ale bunicilor care şi-au lăsat pe mine urma pantofului şi care spune aşa: o ţară ca să fie ţară, în afară de limbă, trebuie să aibă două lucruri: educaţie gratuită şi sănătate gratuită”.

Regizorul Tudor Giurgiu i-a mulţumit pentru toate adevărurile inconfortabile pe care le-a spus de-a lungul vremii. "Drum bun!".

Iulian Comănescu: "A murit radioul. Aş putea să vă dau o mulţime de argumente care justifică titlul ăsta".

Şerban Huidu: "Salutare, Naţiune! Pentru mine ziua de ieri a fost una dintre cele mai triste din viaţă. Nu ştiu voi cum simţiţi dar eu am pierdut un om pe care îl credeam nemuritor. Pentru că a fost mentorul, inspiraţia şi modelul meu în a-mi urma cea mai arzătoare pasiune. (...) Mergi cu bine Andrei! De ce dracu’ te-ai grăbit aşa? Vorbeşte cu nenii aia acolo să fie gata un studio pentru când ajungem noi, să reîntregim gaşca! Salutare, Naţiune!".

Mihai Găinuşă: “Cred că a fost cel mai bun om de radio din România. L-am cunoscut şi da, Andrei Gheorghe avea personalitate. Poate nu pe gustul meu atunci, dar era o personalitate. Ţin minte că l-am imitat, l-am făcut personaj în scenete, i-am imitat vocea. Cea mai bună voce din FM. Din păcate ne-a spus prea devreme: "Salutare, naţiune! Salutare, Andrei!".

Cătălin Striblea, realizator Digi FM: "Cel mai mişto lucru pe care l-am auzit azi despre Andrei e şi cel mai îngrozitor pentru noi. Ni l-a spus un ascultător: ”Azi pe Andrei Gheorghe nu l-ar fi angajat nimeni”, aşa rău cum sună, e cel mai bun compliment. Prea sincer, prea direct, prea citit şi prea liber pentru breaslă, aşa cum este ea azi. Rămas bun, Andrei!”.

A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti (secţia rusă-engleză). Şi-a început activitatea jurnalistică în 1991, ca reporter special la Radio Constanţa, unde a rămas până în 1993.

A realizat mai multe emisiuni la posturile “Videomania”, “Vineri 13” şi “Midnight Killer” au fost unele dintre cele mai ascultate emisiuni, devenite reper. La Radio Sky Constanţa (1993-1996).

Emisiunea de radio “13-14”, realizată la Pro FM Bucureşti, între 1996 şi 2002, a avut un impact major în rândul ascultătorilor. La postul PRO TV a moderat şi emisiunea “Lanţul Slăbiciunilor”.

Între 2002 şi 2003, a realizat, la Antena 1, emisiunea “Gheorghe” şi a reluat emisiunea “13-14”, mai întâi la Radio 21, şi apoi la Radio Total (2005-2006).

A jucat şi în filme. A avut un rol secundar în filmele “Amen” (2002), de Costa Gavras, “Tinereţe fără tinereţe” (2007), de Francis Ford Coppola. Andrei Gheorghe a realizat şi un scurtmetraj, în 2008, “Dubla personalitate”.

Volumul său “Midnight Killer - Banalitatea s-a născut la oraş”, însoţit de un CD audio în colecţia “Ego Publicistica” de la editura Polirom, a fost publicat în 2006. Jurnalistul a fost în 2010 şi consilier al ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu, responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare.

A revenit în radio în 2014 până în 2016, şi a realizat la PRO FM matinalul alături de GreeG.