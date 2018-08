Retenţia de apă: Cum să elimini balonarea şi excesul de apă din corp în doar 4 zile

Termenul medical folosit pentru retentia de apa (retinerea apei in organism) este edem. Aceasta conditie apare atunci cand are loc retinerea patologica de lichid in tesuturile organismului, in special in tesutul conjunctiv. In mod normal, lichidul din tesuturi este drenat de sistemul limfatic care actioneaza ca un filtru (preia si inlatura toxinele, reziduurile si deseurile celulare, apa, grasimile, bacteriile, etc.) si apoi limfa este deversata in fluxul sangvin.