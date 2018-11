Retenţia de apă. Cum să elimini balonarea şi excesul de apă din corp în doar 4 zile!

In mod normal, lichidul din tesuturi este drenat de sistemul limfatic care actioneaza ca un filtru (preia si inlatura toxinele, reziduurile si deseurile celulare, apa, grasimile, bacteriile, etc.) si apoi limfa este deversata in fluxul sangvin.

Daca te trezesti cu mainile umflate, te strang pantaloni care iti venau pana de curand, e foarte posibil sa nu fie vorba de grasime, ci de balonare si / sau un surplus de apa acumulat in tesuturile tale.

Ca sa scapi rapid de retentia de apa si balonare, incearca pentru numai 4 zile sa inlocuiesti unele alimente din dieta ta normala cu urmatoarele alimente sugerate de la expertii Prevention.com.

1. Renunta la sare

Inlocuieste condimentele cu multa sare (vegeta, concentrate de supe, sosurile de salate gata preparate) si la alimentele prelucrate (mezeluri orice alta branza inafara de branza de vaci, etc.) si adauga aroma mancarurilor cu legume, menta, rozmarin, etc. si cat mai putina sare adaugata de tine, ca sa poti controla cantitatea.

De ce? Cand consumi mai multa sare, retentia de apa in organism este mai pronuntata, ceea ce duce la maini, picioare si fata umflate, te vei simti mai greoaie si vei cantari mai mult din cauza apei retinute in tesuturi.

2. Renunta la bule

Cand ti-e sete, o bautura carbogazoasa rece te unge pe suflet, insa va trebui sa renunti la acidul din bauturi daca vrei sa scapi de burtica. Inlocuieste sucurile acidulate (chiar si pe cele fara zahar) cu apa plata.

De ce? Toate acele bule ajung la tine in burta, facand-o sa se umfle.

3. Renunta la carbohidrati

Foloseste doar o felie de paine (integrala sau de secara sau graham) ca sa-ti faci sandvisul pentru pranz, insa pune pe ea mai multe alimente bogate in proteine ca de obciei: sunca de curcan sau de pui, branza cat mai putin sarata si degresata. Inlocuieste covrigeii sau sticksurile pe care le rontai dupa-amiaza cu seminte de floarea soarelui sau alune. La cina, daca chiar nu poti fara amidon, foloseste orez brun. Evita covrigii, pastele si cerealele, toate bogate in carbohidrati, pentru ca vor contribui la retentia de apa in organism.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.