REŢETĂ de castraveţi muraţi de vară

Muraturi si in luna iulie: castraveti murati de vara

Iata de ce ai nevoie pentru a face castraveti murati de vara:

1 kg castraveti

cateva crengute de marar in floare

4-5 catei de usturoi

2-3 crengute de cimbru

2 l apa

2 linguri de sare

Castraveti murati de vara

Cum se prepara castravetii murati de vara?

Castravetii se pun in borcane. Este de preferat sa tai capetele castravetilor pentru ca acestia sa se faca mai repede. Asadar, dupa ce ai pus castravetii in borcane, toaca usturoiul si pune bucatelele printre castraveti. Deasupra pune cate o crenguta de marar si putin cimbru.

Intr-o oala pune apa cu sare sa fiarba. Dupa ce da in clocot, da oala deoparte si lasa apa sa se raceasca. Pune-o apoi peste castraveti astfel incat sa ii acopere si pune capacul. Depoziteaza borcanele cu capacul in jos pentru a evita patrunderea aerului.

Astfel vei avea niste castraveti murati de vara care nu vor face floare prea repede. Incearca deci aceasta reteta de castraveti murati de vara pentru a te bucura de bunatatea muraturilor si in timpul sezonului cald.