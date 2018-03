Reţetă de Şuberek

Mod de preparare Suberek

Din faina amestecata cu praful de copt si apa calduta in care am dizolvat sarea, framantam un aluat elastic, potrivit de tare, pe care il acoperim cu un prosop si il lasam 15 min. sa se odihneasca.In putin ulei calim ceapa taiata marunt impreuna cu carnea tocata, amestecand continuu pana scade tot sucul lasat si apoi se condimenteaza cu lingurita de delicat,se pipereaza si se potriveste dupa gustul fiecaruia, apoi la sfarsit se adauga verdeata tocata .

Din aluatul crescut se intind, ajutandu-ne de un sucitor, foi de marimea unei clatite pe care se pune cate o lingura de umplutura de carne,apoi se indoaie si se lipeste toata marginea, presand usor cu varful degetelor si se prajesc in ulei incins. Dupa prajire se scot pe hartie absorbanta si se servesc fierbinti.

POFTA BUNA!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro