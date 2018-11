Reţetă oltenească: Placintă cu praz

Placinta cu praz

Mod de preparare Placinta cu praz

Pentru inceput preparam aluatul acestei placinte delicioase. Cernem faina pe o planseta, apoi o amestecam cu 1 lingura de untura, otet si sare, turnand treptat apa calduta. Atunci obtinem un aluat potrivit de tare, cu basici, il punem deoparte, acoperit, timp de o jumatate de ora, poate chiar mai bine. Se împarte aluatul in aproximativ 30 de bucati. Fiecare bucata se intinde intr-o foaie de marimea tavii. Prima foaie se aseaza pe o tava sau o planseta presarata cu faina. Ungem foaia cu margarina caldura, pestea ea asezam o alta foaie pe care o ungem la randul ei cu margarina calda, deasupra ei asezam o alta foaie pe care o ungem cu margarina si tot asa pana terminam toate foile (e de preferat sa le puneti pe doua tavi sau plansete – stau mai bine). Se pun la rece. Trecem la prepararea umpluturii. Spalam, fierbem, scurgem si toacam prazul. Uleiul se incinge si in el calim putin prazul, cat sa iasa apa din el. Batem ouale si radem branza. Dupa ce prazul s-a racit, se amesteca cu branza, oua si iaurt. Se scot foile din frigider, se unge o tava cu margarina, se asaza o foaie in tava, iar peste ea se intinde umplutura. O acoperim cu o alta foaie, lipindind usor marginile. Punem placinta in cuptorul incins, la foc potrivit, circa 45 minute, pana se rumeneste. O taiem abia cand s-a racit si o servim cu mare pofta la aperitiv.

Pofta buna!

